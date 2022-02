Jest porozumienie całej opozycji ws. powołania sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji. "Oczywiście, że sprawy ostatnie, doniesienia o możliwości podsłuchiwania polityków czy ogólnie obywateli to sprawy bulwersujące, ale komisja – jeśli powstanie, mam nadzieję – zajmie się również okresem rządów Platformy Obywatelskiej" – mówił podczas konferencji prasowej Paweł Kukiz.

/ Roch Kowalski / RMF FM

Paweł Kukiz ma dziś złożyć wniosek o powołanie komisji. Apelujemy z tego miejsca do wszystkich ludzi przyzwoitych - a za takich podobno uważa się prezes Kaczyński - do poparcia takiego wniosku. Jeżeli nie ma nic na sumieniu Jarosław Kaczyński i jego ekipa, to nie wyobrażamy sobie, by przy tak zaproponowanym parytecie, blokował powstanie tej komisji. Trzeba wyjaśnić ostatnie wydarzenia - mówił w trakcie konferencji Borys Budka.

Według planu przedstawionego przez polityków, pięć miejsc w komisji mają dostać przedstawiciele partii rządzącej. Tyle samo miejsc ma dostać opozycja. Jedno miejsce ma przysługiwać Kukiz'15.



Wszystkie kluby poinformowały, że są za przewodnictwem Pawła Kukiza.



Opozycja chce, żeby PiS dopuściło do głosowania wniosku o powołanie komisji śledczej już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Komisja ma badać przypadki inwigilacji nie tylko z ostatnich lat, ale także z czasów rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nie chciałem i nie chcę być w komisji ds. inwigilacji, ale muszę być w tej komisji - mówił w poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.



Kukiz: W każdym spotkaniu z szefem NIK-u uczestniczył jego syn Michał Dukaczewski / RMF FM

Formalne problemy dot. obecności Kukiza w komisji śledczej

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory zwrócił dziś uwagę na fakt, że z formalnego punktu widzenia Paweł Kukiz - ani żaden inny reprezentant Kukiz'15 - nie powinien być członkiem sejmowej komisji śledczej.



Ustawa o sejmowej komisji śledczej jasno mówi, że skład tego liczącego nie więcej niż 11 członków ciała "powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności". Paweł Kukiz jest członkiem koła poselskiego, które nie ma swojego przedstawiciela w Konwencie Seniorów.