Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zajmie się zamachem w Krakowie

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Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapozna się 18 listopada z informacjami dotyczącymi aktu terrorystycznego, do którego doszło 7 listopada w Krakowie. Przed komisją wystąpią szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz komendant główny policji.

Informacja o zamachu została wpisana do zmienionego porządku najbliższego posiedzenia komisji. Posłowie mają wysłuchać przedstawicieli ABW i policji w sprawie „aktu terrorystycznego w dniu 7 listopada 2026 r. w Krakowie”.

Posiedzenie komisji będzie miało charakter zamknięty.

Dezinformacja także w planie posiedzenia

Komisja ma również wysłuchać informacji o działaniach dezinformacyjnych w mediach społecznościowych, organizowanych lub inspirowanych przez obce służby specjalne.

W tej części obrad mają uczestniczyć przedstawiciele ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefowie ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

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