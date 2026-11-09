Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zajmie się zamachem w Krakowie

Informacja o zamachu została wpisana do zmienionego porządku najbliższego posiedzenia komisji. Posłowie mają wysłuchać przedstawicieli ABW i policji w sprawie „aktu terrorystycznego w dniu 7 listopada 2026 r. w Krakowie”.
Posiedzenie komisji będzie miało charakter zamknięty.
Dezinformacja także w planie posiedzenia
Komisja ma również wysłuchać informacji o działaniach dezinformacyjnych w mediach społecznościowych, organizowanych lub inspirowanych przez obce służby specjalne.
W tej części obrad mają uczestniczyć przedstawiciele ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefowie ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Atak na Rynku Głównym
W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów. W ataku zginęło sześć osób. Rannych zostało 16 osób, w tym dwóch policjantów.
Napastnik został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.
W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała rodziców i siostry mężczyzny.