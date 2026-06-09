Będzie wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o uhonorowanie Europejskim Orderem Zasługi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Decyzję podjęło prezydium Sejmu.

Aleksander Kwaśniewski / Paweł Wodzyński / East News

Prezydium Sejmu zdecydowało o wystąpieniu do przewodniczącej PE o uhonorowanie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Kandydatury do odznaczenia mogą zgłaszać szefowie państw, rządów, parlamentów krajowych oraz instytucji UE.

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Wałęsa i Buzek uhonorowani

19 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Nowe odznaczenie zostało ustanowione przez PE dla osób szczególnie zasłużonych na rzecz integracji europejskiej oraz promowania i obrony europejskich wartości.

Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób. Wśród laureatów było dwóch Polaków - były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który otrzymał tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Czarzasty o wniosku ws. Kwaśniewskiego

We wtorek na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że prezydium podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej PE Roberty Metsoli o rozpatrzenie możliwości uhonorowania byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Ten order w Polsce Polakom już był przyznawany, m.in. dostał go pan prezydent Lech Wałęsa oraz pan premier Jerzy Buzek - przypomniał.

Europejski Order Zasługi (European Order of Merit) został ustanowiony przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w przededniu 75. rocznicy Deklaracji Schumana. Kandydatury zgłaszali szefowie państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefów instytucji UE. Order przyznawany jest w trzech kategoriach: Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi i Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.