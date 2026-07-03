RMF24

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która ma usprawnić i przyspieszyć realizację inwestycji w energetykę jądrową. Kluczową zmianą jest wprowadzenie pozwolenia na wstępne roboty budowlane, które umożliwi rozpoczęcie części prac jeszcze przed uzyskaniem pełnej zgody na budowę całego obiektu.

Za ustawą zagłosowało 425 posłów, jeden był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona do Senatu. Posłowie wprowadzili do ustawy dwie poprawki, które pozwolą na objęcie nowymi przepisami już realizowanych projektów, a nie tylko nowych.

W myśl przepisów ma pojawić się nowa kategoria decyzji – pozwolenie na budowę dotyczące wstępnych robót budowlanych przy obiekcie jądrowym. Inwestor będzie mógł dzięki temu wykonywać niektóre prace budowlane i przygotowawcze już na wczesnym etapie budowy, zanim cała dokumentacja inwestycyjna zostanie zatwierdzona.

Nowe przepisy przygotowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej mają pozwolić na etapowanie inwestycji i skrócenie czasu realizacji, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.

Zmiany dotyczą m.in. budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu (obecny harmonogram został opracowany przy założeniu, że te przepisy zostaną przyjęte). Inwestorem są Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcami Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku, , a kolejne - w 2037 i 2038 r.