Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej. Jednogłośna decyzja

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Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie w 2028 r. będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 65 lat, a od 2030 r. młodzież od 13. roku życia. Z usług asystenta może skorzystać ok. 100 tys. osób.

Za ustawą o asystencji osobistej posłowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Wcześniej Sejm odrzucił m.in. prezydenckie poprawki dotyczące rozszerzenia grupy uprawnionych do wsparcia o osoby powyżej 65. roku życia oraz o te, które uzyskały od 70 do 79 punktów potrzeby wsparcia. Takie same zmiany proponował PiS.

Kto skorzysta z asystenta?

Regulacja zakłada, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 r. również młodzież od 13. roku życia.

Osobom dorosłym asystencja będzie przyznana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie, a dzieciom od 13 lat do ukończenia 18. roku życia – od 20 do 80 godzin miesięcznie.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie w 2028 r., a nie jak pierwotnie zakładano – w 2027 r.

Według szacunków resortu rodziny z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami.

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Trzy projekty w Sejmie

W Sejmie rozpatrywane były trzy projekty w sprawie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano propozycję rządową.

Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez MRPiPS w ramach czasowych programów dla samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.