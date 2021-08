W środę przed posłami PiS ważne sejmowe głosowania. Ważne, po tym jak Porozumienie Jarosława Gowina poinformowało o opuszczeniu koalicji rządowej. Posłowie zostali również zobowiązani do wyjścia z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenia w Sejmie śledzimy w relacji minuta po minucie.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

11:40

Jeśli pozwolimy na przejęcie TVN24, to PiS wprowadzi przepisy pozwalające przejąć inne media - oceniła podczas sejmowej debaty nad projektem "ustawy medialnej" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Z kolei zdaniem posłanki Joanny Senyszyn, "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN".



"Jeśli dziś pozwolimy na przejęcie TVN24, to rozochocony PiS wymyśli i wprowadzi takie przepisy, aby przejąć media z zagranicznym kapitałem, ale również z polskim kapitałem" - mówiła. "Jeśli dziś pozwolimy PiS-owi przejąć TVN24, to jutro zapukają do Onetu i do Radia Zet, a pojutrze złożą propozycję nie do odrzucenia Wirtualnej Polsce i Polsatowi, a propozycja będzie brzmiała tak: +albo się sprzedajcie, albo was wykończymy+ i będą to robić do skutku, aż wszędzie będzie tak jak w szczujni TVP" - mówiła posłanka.



Scheuring-Wielgus podkreślała, że Lewica chce odrzucenie projektu ustawy w całości. Z kolei posłanka Joanna Senyszyn oceniła, że "procedowana ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i dostępu do informacji". "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN. Odbije się to na zagranicznych inwestycjach i zapłacimy odszkodowanie" - stwierdziła.







12:37

Do projektu tzw. ustawy medialnej zgłosimy poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby pewna stacja (TVN - PAP) mogła dopasować swoje udziały do polskich przepisów - zapowiedział w środę w Sejmie Marek Suski.



Suski, prezentując w Sejmie stanowisko klubu PiS w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przekonywał, że przepisy w tej materii w innych krajach są bardziej surowe.



"W tych krajach nikt rządom naszych przyjaciół z Unii Europejskiej nie zarzuca braku wolności słowa" - powiedział. "Wszystkie kraje bronią swojego rynku medialnego od nadmiernego udziału kapitału z zewnątrz, ponieważ rynek medialny jest bardzo ważnym warunkiem właśnie wolności" - dodał.



W odpowiedzi na wznoszone przez posłów okrzyki "Hańba!", Suski ocenił, że ci, którzy to krzyczą, "krzyczą o sobie". "To wy żeście wyrzucali dziennikarzy z telewizji, z gazet, to wy zakładaliście dziennikarzom podsłuchy, inwigilowaliście dziennikarzy" - wyliczał.



Jak zapewnił, PiS nie chce "przejmować" kontroli nad "pewną stacją", co się zarzuca partii rządzącej. Przypomniał, że przyjęto do projektu poprawkę Kukiz'15, która stanowi, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły kupować udziałów.



"Zgłosimy też poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby ta jedna ze stacji (TVN - PAP), której tak bronicie, mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały" - poinformował, zwróciwszy się do posłów opozycji.



Powiedział ponadto o opozycji, że straszy, iż ta ustawa popsuje stosunki z USA. "My wierzymy w to, że Stany Zjednoczone jako ostoja demokracji i praworządności nie będzie w interesie firmy łamiącej polskie prawo wyciągać konsekwencji" - dodał.



12:29

Stoicie dzisiaj tam, gdzie kiedyś stało ZOMO, bo tak rozumiecie demokrację. Wy dzisiaj niczym nie różnicie się od Władimira Putina. To są wasze wzorce - mówił w środę w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.



"I wy mówcie o wolności mediów? Wy po prostu się tego boicie" - dodał szef klubu KO i ocenił, iż Prawo i Sprawiedliwość obawia się mediów, które pokazują "skok na kasę".



"Boicie się, że media pokażą w jaki sposób korumpujecie kolejnych posłów, jak oferujecie kolejne stanowiska rządowe" - powiedział Budka. Zarzucił też Prawu i Sprawiedliwości, że forsując zmiany w tzw. ustawie medialnej, ryzykuje konflikt z USA, narażając bezpieczeństwo Polski.



12:18

Projekt przewiduje tylko doprecyzowanie obowiązujących przepisów i ich uszczelnienie tak, żeby nie można było ich obchodzić - powiedział w środę poseł PiS Marek Suski prezentując stanowisko klubu ws. projektu nowelizacji tzw. ustawy medialnej



Przedstawiając stanowisko PiS w tej sprawie stwierdził, że projektowana nowelizacji nie jest niczym nowym. Posłowie opozycji zareagowali na wystąpienia Suskiego głośnymi okrzykami "hańba, hańba". Po interwencji prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), Suski kontynuował wystąpienie.



"Ta ustawa nie wprowadza żadnych nowych zasadniczych zmian. W polskim prawie obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Te przepisy obowiązują" - mówił Suski. Dodał, że normy te nie były dotychczas kwestionowane.



Poseł PiS stwierdził, że projekt nowelizacji przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów i uszczelnienie przepisów, żeby nie można było ich obchodzić.





12:11

KO żądała wycofania z porządku środowych obrad Sejmu projektu zmian w tzw. ustawy medialnej i projektu ws podwyżek dla prezydenta - zaznaczył szef klubu Borys Budka. KO domaga się za to wprowadzenia projektu blokującego podwyżki dla polityków oraz informacji NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości.



Budka ocenił, że projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest "ustawą antyobywatelską, ustawą kneblującą mediom możliwość działania". Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, jego zdaniem, "daje niebotyczne podwyżki" prezydentowi Rzeczpospolitej.



"Dlatego Koalicja Obywatelska zażądała podczas Konwentu Seniorów wycofania zarówno ustawy medialnej, jak i ustawy o podwyżce dla prezydenta RP i wprowadzenie w to miejsce dwóch bardzo istotnych kwestii" - poinformował poseł KO.





12:11

Marek Suski: Zgłosimy do projektu noweli ustawy o radiofonii i tv poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały



12:00

223 posłów, w tym 5 Porozumienia, zagłosowało za wprowadzeniem do porządku środowych obrad projektu tzw. ustawy medialnej; 208 było przeciw, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie projektu do porządku było poddane głosowaniu w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu przez opozycję.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP



Projekt był punktem spornym, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem przedstawicieli opozycji. W głosowaniu nad nim wzięło udział 440 posłów, z czego za było 223, przeciw 208, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.



Za wprowadzeniem projektu do porządku zagłosował spośród polityków Porozumienia Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko.



Projekt jest popierany przez PiS, którego klub liczy 232 posłów, jednak po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia Jarosława Gowina zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu klubu PiS.



W klubie zasiada jak dotąd 11 polityków Porozumienia. Oprócz Jarosława Gowina są to: Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, którzy są wiceministrami w resorcie rozwoju, pracy i technologii, wiceszef MEiN Wojciech Murdzek, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.



Wiceszefowa resortu rozwoju Iwona Michałek, która podała się do dymisji, poinformowała, że Porozumienie będzie głosowało za odrzuceniem tego projektu.



11:56

Rusza drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.



Według projektu, który 30 lipca przyjęła wraz z poprawkami Komisja Kultury i Środków Przekazu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.





11:40 Co w planach mają posłowie?

Projekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - to niektóre z projektów, którymi zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczęło się w środę przed południem. Głosowania zaplanowano na godz. 15.30.

11:30 Fala dymisji w rządzie. Odchodzą kolejni ludzie Gowina

Wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podali się do dymisji. To efekt wczorajszej dymisji lidera ugrupowania, wicepremiera Jarosława Gowina i dzisiejszej decyzji Porozumienia o opuszczeniu koalicji rządowej.