Zawieszony w ubiegłym roku w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Powołał się na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który zadecydował o przywróceniu go do orzekania. Mimo to prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie dopuścił go do wykonywania obowiązków służbowych

Na schodach Sądu Rejonowego w Olsztynie na Juszczyszyna czekała grupa kilkudziesięciu osób z banerem "Wspieramy sędziów niezależnych", m.in. aktorka i honorowa obywatelka Olsztyna Irena Telesz-Burczyk. Część zebranych miała maseczki z czerwoną błyskawicą - symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a w dłoniach żółte żonkile dla uczczenia 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do grupy witającej Juszczyszyna dołączyli niektórzy sędziowie z olsztyńskiego sądu.

Sędzia Paweł Juszczyszyn i jego zwolennicy przed budynkiem sądu

Juszczyszyn powiedział dziennikarzom, że bydgoski sąd nakazał natychmiastowe przywrócenie go do służby, w tym do orzekania. Dlatego - jak mówił - stawił się w macierzystym sądzie, celem podjęcia obowiązków służbowych. Dodał, że decyzja sądu jest wiążąca i natychmiast wykonalna. Ocenił, że jeśli prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie dopuści go do wykonywania obowiązków służbowych, to będzie jawne złamanie prawa.

Wniesiemy do sądu wniosek o zastosowanie środków przymusu, które stosuje się nie wobec Skarbu Państwa, nie wobec Sądu Rejonowego w Olsztynie jako instytucji, tylko osobiście one dotkną pana prezesa Macieja Nawackiego. Sąd przymusza taką osobę, zobowiązaną orzeczeniem sądu, grzywnami - nawet łącznie do 1 mln złotych. Te grzywny mogą zostać zamienione na areszt do 6 miesięcy - zapowiedział Juszczyszyn.



Sędzia Maciej Nawacki

Nawacki powiedział dziennikarzom, że nie dopuści Juszczyszyna do orzekania, bo w jego ocenie istnieje spór kompetencyjny pomiędzy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu w czynnościach Juszczyszyna, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dodał, że jako prezes olszyńskiego sądu nie będzie rozstrzygał, co jest ważniejsze.

Nie jestem władny rozstrzygać sporu kompetencyjnego. Nie pozostaje mi nic innego niż wystąpić do I Prezes Sądu Najwyższego i Prezesa Izby Dyscyplinarnej SN z informacją, że zaistniał tego rodzaju spór kompetencyjny, żeby podjęli stosowne kroki prawne - tłumaczył Nawacki.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia informowało w piątek w mediach społecznościowych, że sędzia Paweł Juszczyszyn, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, "musi zostać przywrócony do pracy".

Bydgoski sąd wydał takie postanowienie 14 kwietnia, po rozpoznaniu wniosku Juszczyszyna przeciwko Sądowi Rejonowemu w Olsztynie o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania.

Dlaczego sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony?

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą.

Juszczyszyn rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.