Sędzia dopiął swego. Złożył ślubowanie przed Karolem Nawrockim

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Prezydent Karol Nawrocki przyjął we wtorek ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry – przekazał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Sędzia jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. Sławomir Patyra został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 11 czerwca 2026 roku, jednak przez kilka tygodni Karol Nawrocki nie przyjmował jego ślubowania. Sędzia złożył do prezydenta dwa pisma z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie.

Kim jest Sławomir Patyra?

Sławomir Patyra to uznany konstytucjonalista, od 1994 roku związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku kieruje tam Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji. Równocześnie, od 2013 roku, prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego.

Jest autorem i współautorem podręczników akademickich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 2013 roku ma uprawnienia radcy prawnego i należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, współpracując także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Spór o sędziów

Sławomir Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Jednak tylko Bentkowska i Szostek zostali zaproszeni przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania.

Pozostała czwórka – Markiewicz, Dziurda, Taborowski i Korwin-Piotrowska – nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.

Od kwietnia na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego ws. sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie „nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK”. Sytuacja czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.