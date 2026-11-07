Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała nowy komunikat. „To się zmieni”

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
W najnowszym oświadczeniu udostępnionym mediom w piątek Korwin-Piotrowska przypomniała, że w 2022 r. Święczkowski został przewodniczącym składu orzekającego, a w 2024 r. prezesem TK. Jej zdaniem, Święczkowski nie dopełnił swoich obowiązków, w tym „sprawnego i rzetelnego rozpoznawania spraw” na obu tych stanowiskach.
Jako przykład podała sprawę skargi konstytucyjnej wniesionej w styczniu 2017 r. Ta sprawa wpłynęła niemal 10 lat temu. Od 2019 roku w tej sprawie nic się nie dzieje - zaznaczyła.
„Te sprawy były dla niego priorytetowe”
Podkreśliła, że w 2026 roku Święczkowski „nie rozpoznał, nie był sprawozdawcą i nie wydał wyroku w ani jednej sprawie ze skarg konstytucyjnych obywateli”.
Jako sprawozdawca wydał jedynie cztery wyroki i to wyłącznie w sprawach z wniosków prezydenta i poprzednio ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Te sprawy dla niego były priorytetowe. W tych sprawach wyroki zapadły - skwitowała.
Kierująca TK zapowiedziała, że ta sytuacja się zmieni. Podejmujemy już teraz działania, sprawdzamy akta, weryfikujemy i będziemy nadawać sprawom właściwy bieg po kolei, żeby prawa i wolności obywatelskie rzeczywiście uzyskały gwarancję i zostały rozstrzygnięte w sposób, w który będą mogły służyć potem jako podstawa wznowienia ewentualnie postępowań - mówiła.
Eskalacja napięcia wokół TK
Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym zapowiedziano już 30 października. Tego dnia przedstawiciele nowo wybranej przez Sejm grupy sędziów TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarszy stażem sędzia, została kierującą Trybunałem. Wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Decyzja o zawieszeniu Święczkowskiego i Sochańskiego wywołała natychmiastową reakcję. Przed siedzibą TK nasiliły się protesty. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy, by spotkać się z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie udał się do Trybunału.
31 października nad ranem prezydent wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Dzień później premier Donald Tusk w orędziu podkreślił, że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, lecz prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, a prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy. Kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, zostali zaatakowani – mówił Tusk.
Spór o legalność działań i decyzje sądów
We wtorek, 3 listopada, odbyło się zwołane przez Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podczas którego przyjęto uchwałę dotyczącą budżetu Trybunału na 2027 rok. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, wskazując, że Zgromadzenie Ogólne może zwołać wyłącznie prezes TK, a we wtorek nie było wymaganego kworum.
W piątek Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia o natychmiastowych przerwach w wykonywaniu przez nich czynności sędziów TK. Sprawę przekazano Trybunałowi Konstytucyjnemu.