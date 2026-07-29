Screeny z WhatsAppa i cytaty z filozofa. PiS razem, a jednak osobno?

RMF24

„Wychodzą, nie wychodzą... potykają się o własne nogi. Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych” - tak rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował informację przekazaną przez Mateusza Morawieckiego o tym, że zakłada on wraz z członkami swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus” klub parlamentarny. Chwilę później Bochenek zamieścił na X wymowny cytat filozofa i autora światowego bestselera „Prorok”. To jednak nie wszystkie zaskakujące wpisy.

Wiadomo, że nic nie wiadomo

Choć głównym tematem politycznym ostatnich dni jest rozłam w PiS, ani Mateusz Morawiecki z członkami „Rozwój Plus” nie ogłosili oficjalnych, formalnych rezygnacji z członkostwa w partii, ani też prezes Jarosław Kaczyński nie poinformował o ich wykluczeniu.

Co zamiast tego? Od strony formalno-prawnej pan Mateusz Morawiecki jeszcze nie został skreślony z listy członków - mówił wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek, dodawszy, że sprawy osób, które nie podpisały wymaganych deklaracji o przynależności do PiS kieruje do rzecznika dyscypliny partyjnej i że każda z nich będzie rozpatrywana indywidualnie. Dziś natomiast Morawiecki ogłosił, że razem członkami stowarzyszenia „Rozwój Plus” postawnowili założyć klub parlamentarny.

Deklaracje bez decyzji. PiS w stanie zawieszenia

Wychodzą, nie wychodzą... potykają się o własne nogi. Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych. Poniżej regulamin Sejmu - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek, dodając zdjęcie z zaznaczonym fragmentem: „Poseł może należeć tylko do jednego klubu poselkiego lub koła poselskiego”.

Kilka chwil później Rafał Bochenek zamieścił kolejny wpis, tym razem cytując libańsko-amerykańskiego filozofa, malarza i pisarza, autora światowego bestselera „Prorok”.

„Najsmutniejsze w zdradzie jest to, że nigdy nie pochodzi ona od wrogów; pochodzi od tych, którym najbardziej dotychczas ufałeś”.

Odpowiedział mu poseł Łukasz Kmita, który zamieścił screen z komunikatora WhatsApp - na którym widać polityków PiS należących do „Rozwój Plus”, który zostali usunięci ze wspólnej grupy - z dopiskiem: „Gdybyś zapomniał jaką w sobotę wydałeś dyspozycje to przypominam...”.

O tym, że członkowie „Rozwój Plus” zostali usunięci ze wszystkich możliwych form komunikacji polityków PiS - „od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzeń, przez wszystkie listy mailingowe i chaty”, poinformowała o poranku również Monika Pawłowska.