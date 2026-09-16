Schrony, agregaty i szkolenia. Samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na obronność

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Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze w czwartek porozumienie z Unią Miasteczek Polskich dotyczące dodatkowego finansowania inwestycji związanych z obronnością - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o pieniądze dla gmin, które mają nie więcej niż 80 tysięcy mieszkańców.

Do podpisania porozumienia ma dojść w czwartek przed południem. Unia Miasteczek Polskich to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca małe miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz wiejskie.

Dodatkowe pieniądze, dla gmin mających nie więcej niż 80 tys. mieszkańców, będzie można przeznaczyć np. na budowę schronów, agregaty prądotwórcze i szkolenia, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

Nowy program ma być skierowany do samorządów z całej Polski, nie tylko ze wschodniej części kraju.

Inną inicjatywą polskiego rządu dotyczącą wzmocnienia bezpieczeństwa jest m.in. nawadnianie terenów, które mogłyby stać się naturalnym utrudnieniem dla wrogich wojsk. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówiła o tym niedawno wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Polityk była pytana o wkład jej resortu w zieloną część tzw. Tarczy Wschód. Ministerstwo dysponuje w tym roku kwotą 0,5 mld zł na wspomniane nawadnianie.

Do końca września czekamy na projekty od samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej, niż ta alokacja pół miliarda złotych. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej – powiedziała Zielińska.

Wiceminister zapewniła, że wdrożenie projektów mających na celu zabagnienie terenów to kwestia miesięcy, nie lat. Mam nadzieję, że (…) do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone wzdłuż wschodniej granicy – stwierdziła.