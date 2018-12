„Co to było? Co Jarosław Kaczyński chciał nam powiedzieć? To było przemówienie nudne i niestrawne. Miałam takie wrażenie, że prezes Kaczyński odniesie się aż do Mieszka I. W całym tym przemówieniu odnosił się tylko do opozycji tak, jakbyśmy byli zaraz po wyborach” – oceniła dzisiejsze przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Joanna Scheuring-Wielgus w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. „Pytanie jest takie: co za szambo musi być w PiS-ie, że Jarosław Kaczyński mówi takie bzdety, jakie słyszeliśmy” – dodała posłanka partii Teraz!

