Awaryjne lądowanie małego samolotu w Turzy w Gminie Damasławek w Wielkopolsce. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. A pechowemu pilotowi pomógł rolnik - pan Leszek Kędziora.

Pan Leszek / Gorąca Linia RMF FM

Sąsiad zadzwonił, że na polu, na którym mieliśmy młócić dzisiaj, wylądował samolot. Pojechałem zapytać, czy wszystko ok - opowiada w rozmowie z Magdaleną Wojtoń pan Leszek. Okazało się, że maszyna straciła nośność, nie było wiatru. Pilot czekał na ekipę, która rozmontuje samolot i przetransportuje do domu.



Daleko w polu był, stwierdziłem, że i tak mam wyjechać, to pojechałem, wymłóciłem przejazdy, żeby mieli prostą drogę do rozmontowania i do transportu - opowiada rolnik.



Pilotowi, jak opowiada nam pan Leszek, nic się nie stało. Siedział w okularach pod skrzydłem i czekał na ekipę. Podziękował - mówi nam zaskoczony rolnik.