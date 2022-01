​Śnieżka to nie jest dobre miejsce do zjeżdżania z dziećmi na sankach - przypomina o tym Karkonoski Park Narodowy. W interencie opublikowano zdjęcie, na którym widać dorosłą osobę w górach, a obok sanki z małym dzieckiem.

Dziecko na sankach w Karkonoszach / Fot. IK / Karkonoski Park Narodowy

To nie jest dobry pomysł, nie polecamy naśladować. Śnieżka to nie jest dobre miejsce do zjeżdżania z dziećmi na sankach - napisano na profilu facebookowym Karkonoskiego Parku Narodowego.



Przed takimi praktykami przestrzega Sławomir Czubak, naczelenik grupy karkonoskiej GOPR.

Chcemy państwa przestrzec przed używaniem w górach sanek czy jabłuszek, w szczególności na szlakach turystycznych. Pamiętajmy o tym, że w górach pokrywa śnieżna nie jest na tyle wystarczająca, żeby przykryć wszelkiego rodzaju kamienie i korzenie. Skutki takiej jazdy mogą być dramatyczne - przestrzega Czubak.

Niestety coraz częściej dochodzi do zdarzeń, gdzie poruszano się na tego typu urządzeniach na szlakach turystycznych - dodaje szef karkonoskich goprowców. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Osoba jadąca na rozpędzonych sankach może też uderzyć w innego turystę, który idzie trasą.