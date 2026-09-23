Samoloty poderwane, alert RCB. Wojsko reaguje na rosyjskie ataki na Ukrainę

RMF24

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę polskie wojsko o poranku poinformowało o poderwaniu myśliwców. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - zaznaczyło w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alert RCB rozesłano do mieszkańców województwa lubelskiego. Operowanie lotnictwa zakończyło się przed godziną 8:00.

DORSZ o uruchomieniu procedur poinformował tuż po godzinie 7:00. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji” - zaznaczono.

Działania wojskowych są prewencyjne. „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - podkreślono. Pół godziny później poinformowano, że samoloty wróciły do swoich baz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - czytamy w komunikacie. Tuż przed godziną 8:00 alert odwołano.