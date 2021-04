Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że na skorupkach partii "Jaj na śniadanie” wykryto bakterie salmonelli.

/ fot. GIS /

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek, pakowanych po 10 stuk, jaj z Gospodarstwa Rolno-Hodowlane ul. Cieszyńska 89, 43-419 Zamarski.

Chodzi o produkt - "Jaja na śniadanie" AP Zamarski, klasa A, kategoria wagowa L, 10 szt. z datą spożycia - 08.05.2021 i kodem na skorupkach jaj: 3PL24031301.

GIS podał, że Inspekcja Weterynaryjna poinformowała również, że po analizie ryzyka jaja świeże kl. L i M od tego producenta pakowane po 30 szt., z tą samą datą minimalnej trwałości, również zostały zakwalifikowane do wycofania z rynku.

Chodzi o produkt - Jaja świeże, klasa A, kategoria wagowa L, 30 szt. z datą ważności 8.05.202 i kodem na skorupkach jaj: 3PL24031301, a także o Jaja świeże, klasa A, kategoria wagowa M, 30 szt. z datą ważności 8.05.202 i kodem na skorupkach jaj: 3PL24031301

/ fot. GIS /

/ fot. GIS /

Hurtownia, w której pobrano próbki do badań, poinformowała odbiorców kwestionowanych jaj o konieczności wycofania ich z obrotu. Część dostawy została zwrócona do producenta.

Jak ustrzec się przed salmonellą?

Najwięcej bakterii salmonelli jest na skorupkach jaj. Stamtąd, po rozbiciu jajka, mogą przeniknąć do środka potrawy. Pamiętajcie, przed rozbiciem, jajka trzeba je włożyć na 10 sekund do wrzącej wody. To wystarczy by zabić bakterie.

O czym jeszcze warto wiedzieć?