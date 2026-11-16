Sądne dni dla Święczkowskiego i Sochańskiego. Wyznaczono daty

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Czwartek 19 listopada i piątek 20 listopada - to terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego - wynika z opublikowanego na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikatu sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. To te sądy zdecydują o utrzymaniu bądź uchyleniu zarządzonej wobec Święczkowskiego i Sochańskiego przerwy w urzędowaniu.

„Żaden inny sąd nie jest właściwy”

Chodzi o zarządzenia wydane 30 października przez Annę Korwin-Piotrowską o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie sędzia Anna Korwin-Piotrowska podkreśliła, że zarządzenie o natychmiastowej przerwie podlega „z urzędu kontroli przez właściwy sąd dyscyplinarny”. Jak dodała, dla sędziów TK „wyłącznie właściwym jest Trybunał Konstytucyjny”.

W dniu 3 listopada 2026 roku podczas jawnie dokonanego (transmitowanego publicznie) losowania wyznaczono zarówno rzeczników dyscyplinarnych jak i trzyosobowe składy sądu dyscyplinarnego. Terminy posiedzeń wyznaczono w tych sprawach na 19 i 20 listopada tego roku - poinformowała Anna Korwin-Piotrowska.

Jak jednocześnie podkreśliła, „żaden inny sąd, w tym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, nie jest właściwy do uchylenia zarządzeń o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.

Zdaniem Korwin-Piotrowskiej wydana przez tę Izbę decyzja „nie wywiera żadnego skutku” oraz „nie uchyla zarządzenia” w sprawie przerw w czynnościach służbowych wobec Święczkowskiego i Sochańskiego.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, uchylenie decyzji kierującej Trybunałem Anny Korwin-Piotrowskiej oznaczałoby natychmiastowe przywrócenie do pracy prezesa Święczkowskiego, a potem wiceprezesa Sochańskiego. Trudno na to jednak liczyć, bo do składu sądu decydującego w czwartek w sprawie Święczkowskiego wylosowani zostali sędziowie Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz, którzy zgodnie poparli przejęcie kierowania Trybunałem przez sędzię Korwin-Piotrowską.

Zarządzona przez nią przerwa w urzędowaniu prezesa i wiceprezesa może jednak potrwać tylko miesiąc, zatem wygaśnie za dwa tygodnie. Istotna jest tutaj decyzja w sprawie uchylenia immunitetów sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego, która oznaczałaby, że nie mogliby już wrócić do orzekania. Obrady nad złożonymi w tej sprawie wnioskami Prokuratora Generalnego sędziowie mają zacząć jutro rano. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański mogą złożyć wyjaśnienia o 12:00.

Paraliż finansowy TK? NBP: Są przesłanki do wstrzymania zleceń „Zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny” - poinformował Narodowy Bank Polski. Jak poinformowano w komunikacie, to pokłosie tego, że „w związku z sytuacją zaistniałą w wyniku…

Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził wtedy, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Święczkowski i Sochański odwołali się w sprawie wydanych zarządzeń do Sądu Najwyższego. Początkowo SN uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tych zażaleń i sprawę przekazał Trybunałowi „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Postanowienie w tej sprawie wydał 6 listopada sędzia Zbigniew Korzeniowski. Decyzja ta spotkała się z zażaleniem obu sędziów TK.

10 listopada SN poinformował, że postanowienie z 6 listopada uchylono, oraz że Sąd Najwyższy „postanowił uchylić oba zarządzenia” Korwin-Piotrowskiej w sprawie zarządzonej przerwy.

W reakcji Korwin-Piotrowska podkreśliła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

„Sprawa TK jest rozstrzygnięta”. Tusk w mocnych słowach o Święczkowskim Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że „nie przejmuje się demonstracjami i manifestacjami” Bogdana Święczkowskiego. „Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny” - stwierdził szef rządu.

Składy sądu dyscyplinarnego

Rzeczników dyscyplinarnych i składy orzekające w sprawach zarządzeń wobec Święczkowskiego i Sochańskiego wylosowano 3 listopada, na pierwszym zwołanym przez Korwin-Piotrowską zgromadzeniu.

W sprawie dotyczącej Święczkowskiego na rzecznika dyscyplinarnego wylosowano sędziego Stanisława Piotrowicza; do składu sądu dyscyplinarnego: Magdalenę Bentkowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza.

Natomiast rzecznikiem dyscyplinarnym ws. odnoszącej się do Sochańskiego został Dariusz Szostek; do składu sędziowskiego do rozpoznania tego zarządzenia początkowo wylosowani zostali: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski.

Korwin-Piotrowska wyrażała swoje wątpliwości co do uwzględniania jej w puli możliwych osób losowanych w tych sprawach, ponieważ to ona wydawała te zarządzenia. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Korwin-Piotrowska potwierdziła, że wyłączyła się od orzekania w sprawie Sochańskiego, a w jej miejsce - dodała - wylosowano sędziego Jakuba Stelinę.