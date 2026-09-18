Sąd zdecydował ws. aresztowania posła Wojciecha Króla

RMF24

Sąd nie przychylił się do wniosku o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła jeszcze w piątek – dzień, w którym polityk był przesłuchiwany w katowickiej siedzibie Prokuratury Europejskiej.

Prokuratura złożyła swój wniosek w piątek po południu. Trafił on do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Sąd zdecydował, że Wojciech Król nie trafi do aresztu. Polityk późnym wieczorem opuścił jego siedzibę.

Jestem bardzo zmęczony. Cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie - powiedział dziennikarzom.

Sąd nie poparł wniosku prokuratury w tym zakresie, w którym twierdziła ona, że istnieją przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy - dodała pełnomocniczka Króla mec. Marta Smołka.

Prokurator Agnieszka Marcińczyk wskazywała, że za koniecznością zatrzymania i aresztowania Króla przemawia obawa matactwa i zagrożenie wymierzeniem mu surowej kary.

Polityk KO jest podejrzany o korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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