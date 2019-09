W Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszyło posiedzenie ws. Amber Gold. Sąd miał przede wszystkim przedstawić kluczową część wyroku. Jednak - jak informuje nasz reporter Kuba Kaługa -nie dojdzie do odczytania końcowego fragmentu wyroku, ze względu na wątpliwości, co do interpretacji przepisów. Chodzi o przepisy na podstawie których, sędzia miała skrócić procedurę odczytywania wyroku.

