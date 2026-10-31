Sąd Najwyższy zwołuje pilne zgromadzenie ws. „omówienia zagrożeń”

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I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na 3 listopada nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ws. omówienia zagrożeń dla porządku konstytucyjnego RP – poinformował Sąd Najwyższy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Jak przekazano, w porządku obrad przewidziano „omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa”.

Jak wynika z komunikatu, Zgromadzenie podczas obrad ma także podjąć uchwałę w tej sprawie.

„Stwierdza się, że nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności oraz wynikająca z nich konieczność niezwłocznego rozpatrzenia sprawy i pilnego zajęcia stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie pozwalają na zachowanie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu, przewidzianego w ustawie o Sądzie Najwyższym” – można przeczytać w zarządzeniu.

Z dokumentu wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN odbędzie się we wtorek o godz. 14 w siedzibie SN. Na wtorek, 3 listopada zwołane jest także posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. Na ten dzień zaplanowane było również posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do eskalacji napięcia doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.

O co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny? Wyjaśniamy genezę konfliktu Trwają protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK Bogdan Święczkowski mówi o „zamachu stanu”, a prezydent Karol Nawrocki odwołuje podróż do Senegalu i w środku nocy pojawia się przed instytucją. O co chodzi w całym tym zamieszaniu,…

Przed siedzibą TK pojawiły się demonstracje i policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski. Udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji, argumentując, że doszło do poważnego naruszenia porządku konstytucyjnego.