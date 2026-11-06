Sąd Najwyższy odmawia rozstrzygnięcia ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sąd Najwyższy zdecydował - nie będzie rozstrzygał skarg Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia dotyczące natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy decyzji wydanych 30 października.

Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada właściwości do rozpatrywania spraw dotyczących sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W uzasadnieniu postanowienia sędzia Zbigniew Korzeniowski podkreślił: Zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej (SN) nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawa wraca do Trybunału Konstytucyjnego

Postanowieniem Sądu Najwyższego sprawa została przekazana z powrotem w ręce Trybunału Konstytucyjnego, który jako odrębny organ władzy sądowniczej będzie musiał samodzielnie zdecydować o dalszych losach swoich sędziów i ewentualnych konsekwencjach natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich obowiązków.

Więcej informacji wkróce.

Jest szósty wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu „Skierowałem we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu” - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Poinformował, że wnioski - z piątku i wtorku - dotyczą m.in. spraw…