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Sąd Najwyższy odmawia rozstrzygnięcia ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (13:33)

Sąd Najwyższy zdecydował - nie będzie rozstrzygał skarg Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia dotyczące natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy decyzji wydanych 30 października.

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Sąd Najwyższy odmawia rozstrzygnięcia ws. Święczkowskiego i Sochańskiego
/RMF FM

Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada właściwości do rozpatrywania spraw dotyczących sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

W uzasadnieniu postanowienia sędzia Zbigniew Korzeniowski podkreślił: Zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej (SN) nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawa wraca do Trybunału Konstytucyjnego

Postanowieniem Sądu Najwyższego sprawa została przekazana z powrotem w ręce Trybunału Konstytucyjnego, który jako odrębny organ władzy sądowniczej będzie musiał samodzielnie zdecydować o dalszych losach swoich sędziów i ewentualnych konsekwencjach natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich obowiązków.

Więcej informacji wkróce.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Sąd Najwyższy

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