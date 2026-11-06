Sąd Najwyższy odmawia rozstrzygnięcia ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

Sąd Najwyższy zdecydował - nie będzie rozstrzygał skarg Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia dotyczące natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy decyzji wydanych 30 października.
Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada właściwości do rozpatrywania spraw dotyczących sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
W uzasadnieniu postanowienia sędzia Zbigniew Korzeniowski podkreślił: Zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej (SN) nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Sprawa wraca do Trybunału Konstytucyjnego
Postanowieniem Sądu Najwyższego sprawa została przekazana z powrotem w ręce Trybunału Konstytucyjnego, który jako odrębny organ władzy sądowniczej będzie musiał samodzielnie zdecydować o dalszych losach swoich sędziów i ewentualnych konsekwencjach natychmiastowych przerw w wykonywaniu przez nich obowiązków.