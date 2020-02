Problemy z dostępem do Bazy Danych o Odpadach. Jak zaalarmowali nas Słuchacze, zgłaszając się na Gorącą Linię RMF FM, od rana nie działa wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

BDO to uruchomiony w połowie grudnia i obsługiwany przez Ministerstwo Klimatu internetowy rejestr podmiotów działających w zakresie gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów, co ma umożliwić skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami.

Od rana jednak - o czym powiadomili nas za pośrednictwem Gorącej Linii RMF FM Słuchacze - są problemy z dostępem do Bazy: nie działa wystawianie elektronicznych kart przekazania odpadów.

Cytat Dzisiaj nastąpiła pierwsza poważniejsza awaria systemu BDO. Konieczna jest praca na papierowych wersjach kart przekazania odpadów. Pomimo ustawowego obowiązku brak jest informacji o awarii na stronie operatora systemu. Słuchacz RMF FM

Cytat Od rana nie działa system rejestracji odpadów BDO. Stoi cały transport odpadów. Dariusz, Słuchacz RMF FM

Od przedstawicieli firm, które korzystają z BDO, reporter RMF FM Grzegorz Kwolek usłyszał, że część przedsiębiorstw odbierających odpady musiała wstrzymać transporty.

Tylko te największe, które mają własne systemy informatyczne i są w stanie wystawić karty przekazania odpadów bez korzystania z BDO, mogą teraz odbierać odpady.

Pozostałe firmy muszą wystawiać karty papierowe albo czekać na usunięcie awarii.

Ministerstwo Klimatu nie odpowiedziało na razie na pytania reportera RMF FM dot. przyczyn usterki i przewidywanego czasu jej usunięcia.

A sprawa dotyczy ponad 100 tysięcy firm, które od 1 stycznia mają obowiązek korzystania z BDO.