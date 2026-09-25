Są pierwsze wyroki ws. afery Collegium Humanum. Łapówki były wysokie

RMF24

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 24 września sześć osób związanych ze sprawą dawnej uczelni Collegium Humanum. Jak podkreśliła w swoim komunikacie Prokuratura Krajowa, są to pierwsze wyroki skazujące w tej sprawie. Orzeczenia zapadły bez rozprawy, oskarżeni przyznali się do winy.

Łapówki za korzystne decyzje

Wyroki dotyczą Marty G., Izabeli B., Marka G., Rafała K., Waldemara U. i Marka W. Skazani to m.in. byli rektorzy i prorektorzy prywatnych uczelni.

Według prokuratury wręczali oni korzyści majątkowe osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W zamian mieli uzyskiwać pozytywne decyzje oraz inne działania korzystne dla zarządzanych przez siebie szkół.

Czyny te dotyczyły wręczenia:

kwoty 155 628 zł przez Waldemara U. w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji dla Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,

kwoty 100 000 zł przez Marka W. w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji dla Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie,

kwoty 200 000 zł przez Izabelę B. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi,

kwoty 650 000 zł przez Rafała K. i Marka G. w zamian za załatwienie pozytywnych decyzji m.in. dla Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu.

Kary dla oskarżonych

Izabela B. i Marta G. usłyszały wyroki roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Pierwsza z nich ma również zapłacić 30 tys. zł grzywny i przez trzy lata nie może zajmować stanowisk kierowniczych w szkolnictwie wyższym. Wobec Marty G. orzeczono 3 tys. zł grzywny, przepadek 75 tys. zł oraz dozór kuratora.

Marek G. i Rafał K. zostali ukarani grzywnami po 500 tys. zł. Przez dwa lata nie mogą zajmować stanowisk, w tym kierowniczych, w uczelniach i jednostkach systemu oświaty (z wyłączeniem przedszkoli).

Waldemar U. ma zapłacić 50 tys. zł grzywny, a Marek W. – 52,8 tys. zł. Obaj otrzymali również dwuletni zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach wyższych.

Wyrok jeszcze nie jest prawomocny

Sąd uznał, że okoliczności przestępstw nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzania rozprawy. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator ocenił go jako słuszny.

Afera Collegium Humanum

Afera wokół Collegium Humanum dotyczy procederu masowego handlu fikcyjnymi dyplomami - przede wszystkim dyplomami studiów podyplomowych MBA - w zamian za korzyści majątkowe. Prywatna uczelnia oferowała błyskawiczne kursy, wydając dokumenty bez konieczności realnego uczestniczenia w zajęciach czy zdawania egzaminów. Dyplomy te służyły m.in. politykom, samorządowcom, urzędnikom oraz menedżerom do spełniania wymogów formalnych pozwalających na zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych. Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę ujawniło rozbudowaną siatkę korupcyjną, w którą zamieszani byli m.in. były rektor uczelni, liczni politycy oraz przedstawiciele władz lokalnych z całej Polski.