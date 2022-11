„Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Przed chwilą zdecydowano o tym, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski” – przekazał rzecznik rządu Piotr Müller po spotkaniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, które zwołał premier. „Zdecydowaliśmy przed chwilą, aby podjąć weryfikację czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z paktu 4. NATO” – dodał Müller. Choć agencja AP przekazała, że to rosyjskie pociski spadły na terytorium Polski to Warszawa, Waszyngton i NATO na razie nie potwierdzają tych doniesień. Zaprzecza temu także Ministerstwo Obrony Rosji.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia. / Gorąca Linia RMF FM 22:17 "Zdecydowaliśmy przed chwilą, aby podjąć weryfikację czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z paktu 4. NATO" - powiedział Müller. 22:14 "Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Na miejscu przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić. Wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji, przed chwilą zdecydowano o tym, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek i innych służ mundurowych na terenie naszego kraju" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. 22:10 Kolejne nagranie z miejscowości Przewodów. Udostępnił je w mediach społecznościowych "Dziennik Wschodni". 22:09 Doniesienia z Polski wprowadziły na światowych rynkach finansowych nerwowość - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Kurs złotego zauważalnie spada, a zagraniczne waluty u nas drożeją. Frank szwajcarski drożeje o 5 groszy do poziomu 4,83. Podobnie w górę idzie kurs euro wynoszącego 4,71 i dolar do ceny 4,56. Pierwsza reakcja na zwołanie na szczytach władzy posiedzeń kryzysowych była jeszcze bardziej nerwowa, ale w ostatnich minutach nastroje nieco łagodnieją. Faktem jednak jest, że kursy walut wzrosły, a inwestorzy czekają teraz na oficjalne komunikaty. 22:07 "Rząd Kanady bardzo uważnie obserwuje sytuację po doniesieniach, że rosyjskie rakiety mogły uderzyć w Polsce" - powiedziała minister obrony Kanady Anita Anand. "Wiem o tych doniesieniach. Byłoby jednak nieostrożne komentowanie ich w obecnej chwili. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi polskimi sojusznikami i monitorujemy sytuację bardzo uważnie" - powiedziała dziennikarzom w Ottawie Anand, cytowana w kanadyjskich mediach. 21:58 Lada chwila powinno zakończyć się posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, które od dwóch godzin trwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. 21:48 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczyło doniesieniom, że na polskie terytorium spadły rosyjskie rakiety. W oświadczeniu napisano że "rosyjskie środki rażenia nie prowadziły ataków na cele położone w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy". Przeczytaj więcej na ten temat: Eksplozja w Przewodowie. Jest oświadczenie Rosji 21:45 To w tym miejscu miało dojść do eksplozji. / Grafika RMF FM 21:44 Współpracujemy z Polską, by ustalić, co się stało i jakie będą kolejne odpowiednie kroki - powiedział wicerzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Vedant Patel. Zastrzegł jednak, że wciąż nie wie, co się stało w związku z doniesieniami o rosyjskich rakietach, które spadły na Polskę. Zdjęcie z miejsca zdarzenia. / RMF FM 21:43 W sieci pojawiły się zdjęcia i nagranie z miejsca zdarzenia. 21:42 Wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Apeluję, żeby nie publikować niepotwierdzonych informacji" - powiedział dziennikarzom Müller. Rozmowy trwają między premierem oraz ministrami obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także ministrem koordynatorem służb specjalnych. Według naszych informacji ma to związek właśnie z eksplozją, do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Dowiedz się więcej: Premier zwołuje pilne posiedzenie. Chodzi o eksplozję w Przewodowie 21:40 Do eksplozji doszło po południu w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby. Przewodów na mapie Polski. / Zrzut z ekranu / Katarzyna Jasińska