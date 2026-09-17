Rządowa pomoc dla rolników i przedsiębiorców. Wtedy można zacząć składać wnioski

RMF24

Rusza rządowa pomoc dla branży przedsiębiorców. Resort rolnictwa zapowiedział w poniedziałek, że od 1 października rolnicy będą mogli się ubiegać o wsparcie w kwocie do 120 tysięcy złotych, zaś mikroprzedsiębiorcy do 500 tysięcy na inwestycje związane z przetwarzaniem i sprzedażą żywności. Nabór wniosków potrwa do 2 listopada.

Ministerstwo rolnictwa w opublikowanym komunikacie wyjaśniło, że wsparcie dla rolników wyniesie do 65 procent kosztów kwalifikowanych. „W zależności od wielkości inwestycji będzie to maksymalnie 30 tys. zł, 60 tys. zł lub 120 tys. zł” - przekazał resort rolnictwa.

Resort zapowiada pomoc dla przedsiębiorców

W komunikacie wyjaśniono, że o pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i ich małżonkowie, którzy rozpoczynają lub rozwijają rolniczy handel detaliczny (RHD), a także rolnicy ich małżonkowie i domownicy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych, w tym działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL).

Minister o pomocy dla rolników: Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować wyższe ceny nawozów „Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować wysokie ceny nawozów, mamy określony na to budżet. To są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan…

Jak podano, mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób, kontynuujący działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, również mogą ubiegać się o dofinansowanie. Pomoc dla mikroprzedsiębiorców wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowanych i sięgnie maksymalnie 500 tysięcy złotych.

Na co mogą zostać przeznaczone środki? Oto lista

Resort uściślił, że dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, ale także na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia magazynów, chłodni, linii do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła. Także na rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedaż internetową.

Nabór potrwa od 1 października do 2 listopada. Wnioski należy składać w formie elektronicznej przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.