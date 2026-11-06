Rząd szykuje odpowiedź na drożejący gaz

RMF24

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że w ciągu około 10 dni rząd przedstawi konkretne rozwiązania dotyczące rosnących cen gazu. Jak zaznaczył w rozmowie w TVN24, propozycja jest przygotowywana wspólnie przez resorty finansów, energii oraz aktywów państwowych.

W ciągu, myślę, 10 dni przedstawimy bardzo konkretne rozwiązanie, również w obszarze sytuacji, czy właściwie cen gazu - powiedział Domański.

Minister wskazał, że wzrost cen to skutek międzynarodowych napięć związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zapewnił przy tym, że rząd chce ograniczyć skutki tej sytuacji dla gospodarstw domowych. Szczegółów planowanych działań na razie nie ujawnił.

Deficyt ma być niższy od pierwotnych założeń

Domański przekazał także, że tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść około 6,7 proc. i będzie nieco niższy, niż wcześniej zakładano. Według ministra wpływają na to przede wszystkim dobre dochody z VAT i CIT.

(Deficyt) wciąż jest wysoki, to potwierdzam. Chcemy go obniżać sukcesywnie - stwierdził.

Szef resortu finansów odniósł się również do finansowania Trybunału Konstytucyjnego w przyszłym roku. Ocenił, że znalezienie na ten cel 75 mln zł nie będzie problemem dla budżetu państwa. Budżet na szczęście poradzi sobie z tym wyzwaniem - zaznaczył.

Zmiany w PIT i apel w sprawie NBP

Minister komentował też uchwaloną przez Sejm nowelizację dotyczącą PIT. Przepisy podnoszą pierwszy próg podatkowy z 120 tys. do 130 tys. zł, przy pozostawieniu 12-procentowej stawki. Dla dochodów od ponad 130 tys. do 150 tys. zł ma obowiązywać nowa, 24-procentowa stawka. Dochody przekraczające 150 tys. zł nadal będą opodatkowane na poziomie 32 proc.

Według Domańskiego na zmianach ma skorzystać 3,5 mln osób. Jak wyliczał, dla części rodzin oznacza to nawet 7,2 tys. zł rocznie. To są poważne pieniądze - mówił.

Źródłem finansowania reformy ma być m.in. podwyżka CIT z 19 do 22 proc. dla firm, których roczne przychody przekroczyły 50 mln euro. Projekt przewiduje też wzrost daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. oraz zmiany w zasadach ryczałtu, w tym powrót do limitu 250 tys. euro przychodów uprawniającego do wyboru tej formy opodatkowania.

Domański wyraził przekonanie, że Senat w piątek zakończy prace nad ustawą, a następnie trafi ona do prezydenta.

Minister odniósł się ponadto do obsady zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem prezydent powinien niezwłocznie podpisać wnioski dotyczące powołania czterech nowych członków tego gremium.