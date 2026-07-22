Rząd dopłaci do wakacji. Sprawdź, kto może dostać nawet 600 zł na urlop

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Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza start programu „Czek Turystyczny”, który ma wesprzeć polskie regiony przygraniczne dotknięte skutkami wojny w Ukrainie. Na dofinansowanie urlopów dla seniorów i rodzin rząd przeznaczy 6 mln zł. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może otrzymać nawet 600 zł dopłaty do wypoczynku.

Rządowy „Czek Turystyczny” – nawet 600 zł dopłaty do urlopu w regionach przygranicznych

Rządowy „Czek Turystyczny” – nawet 600 zł dopłaty do urlopu w regionach przygranicznych / Shutterstock

Rząd dopłaci nawet 600 zł do urlopu. Oto szczegóły programu „Czek Turystyczny”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło uruchomienie programu „Czek Turystyczny”, który ma na celu wsparcie regionów przygranicznych oraz obszarów dotkniętych pośrednimi skutkami wojny w Ukrainie. Inicjatywa ma również pobudzić krajowy ruch turystyczny i poprawić wizerunek miejscowości, które w ostatnim czasie odnotowały spadek liczby odwiedzających, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie postrzegania w związku z sytuacją geopolityczną.

Boisz się odwiedzić tę część Polski? Miejscowi przekonują, że nie ma czego Malownicze miejscowości przy wschodniej granicy Polski liczą na powrót turystów przestraszonych wydarzeniami w Białorusi i Ukrainie. Po polskiej stronie jest jednak bezpiecznie i cicho. Nawet za cicho, bo turystyczny niż szkodzi skromnej lokalnej…

Budżet i cele programu

Na realizację programu rząd przeznaczy 6 mln zł brutto. Środki te zostaną rozdysponowane przede wszystkim na dofinansowanie pobytów turystycznych w wybranych regionach, a także na działania promocyjne oraz obsługę systemu programu. Celem jest nie tylko wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, ale także zachęcenie Polaków do odwiedzania mniej popularnych, lecz bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc w kraju.

Na czym polega „Czek Turystyczny”?

Program przewiduje przyznanie jednorazowego elektronicznego czeku o wartości od 300 do 600 zł. Dopłatę będzie można wykorzystać wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Warto podkreślić, że czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i można go wykorzystać tylko raz.

Kto może skorzystać z programu?

Z „Czeku Turystycznego” będą mogły skorzystać dwie grupy osób:

Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

Czek będzie generowany za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu. Rezerwacji pobytu uczestnicy dokonają samodzielnie, bezpośrednio w wybranych obiektach hotelarskich.

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Jak i kiedy skorzystać z dopłaty?

Program „Czek Turystyczny” będzie realizowany na terenie Polski od września do listopada 2026 roku. Osoby uprawnione będą mogły samodzielnie wybrać hotel lub pensjonat biorący udział w programie i zarezerwować pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi. W trakcie rezerwacji należy podać wygenerowany kod, który upoważnia do uzyskania dopłaty.

Promocja i bezpieczeństwo regionów

Jednym z założeń programu jest promocja regionów objętych wsparciem jako bezpiecznych i atrakcyjnych kierunków podróży. Dzięki środkom przeznaczonym na działania promocyjne, rząd chce zachęcić Polaków do odkrywania nowych miejsc i wspierania lokalnych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku zmian geopolitycznych.