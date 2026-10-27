„Rz”: Brakuje 20 mld na Port Polska. Uratować sytuację mają pieniądze BGK

RMF24

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Bank Gospodarstwa Krajowego ma wspomóc budowę Portu Polska kwotą nawet 20 mld złotych. To pomysł na zasypanie dziury w budżecie inwestycji – donosi „Rzeczpospolita”. Bank rozważa ponadto przeznaczenie do 10 mld zł na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie.

Port Polska, największa inwestycja planowana w naszym kraju, ma trudności z zabezpieczeniem budżetu. Już w ubiegłym miesiącu wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak w rozmowie z „DGP” przekazał, że nie ma szans na zdobycie z UE planowanych 33,6 mld zł na realizację Kolei Dużych Prędkości (KDP), która obok mega-lotniska w Baranowie jest głównym komponentem Portu Polska. Z Unii możemy pozyskać co najwyżej 12 mld na linię Y, co oznaczałoby brak 20 mld zł. Stąd plan zaangażowania BGK.

Mogę już potwierdzić, że jesteśmy we wstępnych rozmowach dotyczących możliwości finansowania budowy Portu Polska - mówi w rozmowie z „Rz” prezes BGK, Mirosław Czekaj.

Dodaje, że bank mógłby przeznaczyć do 10 mld zł na pojedynczy projekt.

„Ponieważ lotnisko i kolej stanowią odrębne przedsięwzięcia, łączne zaangażowanie BGK mogłoby sięgnąć 20 mld zł” - czytamy w dzienniku.

Te dwa komponenty bierzemy pod uwagę bardzo mocno. Jesteśmy gotowi do dalszych etapów pracy analitycznej – zapowiada Czekaj. Zastrzega jednak, że udzielenie finansowania będzie zależało m.in. od zabezpieczeń, gwarancji Skarbu Państwa oraz wskazania źródeł spłaty.

Nowy prezes jeszcze w tym tygodniu?

„Rz” wskazuje, że poszukiwanie środków na inwestycję zbiega się w czasie z rozstrzygnięciem konkursu na nowego prezesa spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nowego sternika projektu poznamy do końca tygodnia.

Zmiany mają popchnąć do przodu projekt, który jest rozwijany mozolnie. Choć już we wrześniu miały wystartować prace ziemne, to wciąż nie widać początku tych działań. Nie wiadomo też, kto zbuduje terminal portu pasażerskiego. Pierwsze operacje w Baranowie planowane są pod koniec 2032 roku.

BGK zaangażuje się też w budowę polskiego atomu?

Dziennik informuje, że państwowy bank rozwoju rozmawia również o zaangażowaniu w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie, której koszt szacowany jest na 192 mld zł.

W rozmowach ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe zadeklarowaliśmy otwartość do tego rodzaju finansowania długoterminowego. Jesteśmy po kilku spotkaniach – przekazuje Mirosław Czekaj.

Według „Rzeczpospolitej” BGK mógłby udzielić kredytu w wysokości do 10 mld zł. Gazeta przypomina, że rozpoczęcie budowy elektrowni w Choczewie zaplanowano na 2028 rok.