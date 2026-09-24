Ryczałt energetyczny 2026. Jak dostać dofinansowanie do prądu od ZUS?

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
Dodatek do prądu nie jest świadczeniem powszechnym. Przysługuje wybranym grupom społecznym, które spełniają ściśle określone warunki. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się:
- osoby posiadające status kombatanta,
- ofiary represji wojennych lub powojennych,
- żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,
- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.
Co ważne, wysokość dochodów nie ma tutaj żadnego znaczenia – liczy się wyłącznie spełnienie kryteriów ustawowych.
Ile wynosi dodatek do prądu w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty.
W tym roku świadczenie wzrosło o 5,3 procent. Dodatek nie jest opodatkowany i nie wpływa na inne świadczenia, więc cała kwota trafia bezpośrednio do uprawnionych.
Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
Aby otrzymać dofinansowanie do prądu, należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub otrzymać w oddziale.
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, np. zaświadczenie o statusie kombatanta czy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Nie ma określonego terminu składania wniosku – można to zrobić w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje dokumenty w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnej decyzji.
Wypłata dodatku – kiedy i jak otrzymasz pieniądze?
Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą, na konto bankowe lub w gotówce – według wyboru świadczeniobiorcy. Co istotne, środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii – to Ty decydujesz, jak je wykorzystać.
Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.