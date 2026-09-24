Ryczałt energetyczny 2026. Jak dostać dofinansowanie do prądu od ZUS?

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Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu to problem, który dotyka coraz więcej Polaków, zwłaszcza seniorów. Na szczęście, część emerytów i rencistów może liczyć na specjalne wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa o ryczałcie energetycznym, czyli dodatku do rachunków za prąd, gaz i ciepło, który w 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie.

Część emerytów i rencistów może liczyć na specjalne wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Część emerytów i rencistów może liczyć na specjalne wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Shutterstock

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Dodatek do prądu nie jest świadczeniem powszechnym. Przysługuje wybranym grupom społecznym, które spełniają ściśle określone warunki. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się:

- osoby posiadające status kombatanta,

- ofiary represji wojennych lub powojennych,

- żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,

- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.

Co ważne, wysokość dochodów nie ma tutaj żadnego znaczenia – liczy się wyłącznie spełnienie kryteriów ustawowych.

Ile wynosi dodatek do prądu w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty.

W tym roku świadczenie wzrosło o 5,3 procent. Dodatek nie jest opodatkowany i nie wpływa na inne świadczenia, więc cała kwota trafia bezpośrednio do uprawnionych.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać dofinansowanie do prądu, należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub otrzymać w oddziale.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, np. zaświadczenie o statusie kombatanta czy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Nie ma określonego terminu składania wniosku – można to zrobić w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje dokumenty w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnej decyzji.

Wypłata dodatku – kiedy i jak otrzymasz pieniądze?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą, na konto bankowe lub w gotówce – według wyboru świadczeniobiorcy. Co istotne, środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii – to Ty decydujesz, jak je wykorzystać.

Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.

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