Rusza Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK [TRANSMISJA]

RMF24

Punktualnie o 15:30 rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnicy mają zdecydować o przyjęciu budżetu TK. W obradach nie bierze udziału Bogdan Święczkowski. Wokół siedziby TK są dziesiątki osób sprzeciwiających się działaniu wybranych przez Sejm sędziów. Na miejscu są też funkcjonariusze policji.

Na sali zjawiło się ośmioro sędziów. Uprawnionych do głosowania jest 12 osób – informowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Z racji tego, że w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek, ale i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu – podkreślała sędzia Korwin-Piotrowska.

Sędzia wskazywała, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który nie może wziąć udziału w głosowaniu „ze względu na wadliwą formę wyboru”.

Podkreśliła, że wszyscy sędziowie zostali poinformowani o dacie zgromadzenia oraz o tym, jak dostać się do Trybunału Konstytucyjnego w obliczu trwającego przed siedzibą TK protestu. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat kworum.

Sędziowie mają przyjąć plan budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok. Bez uchwały w tej sprawie w przyszłorocznym budżecie nie będzie środków na utrzymanie Trybunału. „Niezbędne jest zapewnienie w ustawie budżetowej na 2027 rok dochodów i wydatków w części TK w kwotach umożliwiających efektywne realizowanie ustrojowych i ustawowych zadań TK” – tak zwołanie posiedzenia uzasadniała w piśmie sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Korwin-Piotrowska zwołała posiedzenie w piątek. Wcześniej przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.