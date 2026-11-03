Rusza Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK [TRANSMISJA]

Na sali zjawiło się ośmioro sędziów. Uprawnionych do głosowania jest 12 osób – informowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
Z racji tego, że w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek, ale i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu – podkreślała sędzia Korwin-Piotrowska.
Sędzia wskazywała, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który nie może wziąć udziału w głosowaniu „ze względu na wadliwą formę wyboru”.
Podkreśliła, że wszyscy sędziowie zostali poinformowani o dacie zgromadzenia oraz o tym, jak dostać się do Trybunału Konstytucyjnego w obliczu trwającego przed siedzibą TK protestu. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat kworum.
Sędziowie mają przyjąć plan budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok. Bez uchwały w tej sprawie w przyszłorocznym budżecie nie będzie środków na utrzymanie Trybunału. „Niezbędne jest zapewnienie w ustawie budżetowej na 2027 rok dochodów i wydatków w części TK w kwotach umożliwiających efektywne realizowanie ustrojowych i ustawowych zadań TK” – tak zwołanie posiedzenia uzasadniała w piśmie sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
Korwin-Piotrowska zwołała posiedzenie w piątek. Wcześniej przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.