„Rozwój Plus” rośnie w siłę. Morawiecki ogłasza, kto dołączył

Pan prezydent Kinastowski jest członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Mamy dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce – poinformował podczas środowej konferencji w Kaliszu lider stowarzyszenia, były premier Mateusz Morawiecki. Podziękował Kinastowskiemu za jego decyzję i zapowiedział, że będzie sięgał do jego wiedzy w zakresie działań samorządów.
Kinastowski: Bez wahania...
Kinastowski ocenił Morawieckiego jak osobę „niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze”. W momencie, gdy pojawiła się okazja, by panu premierowi pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się do tego stowarzyszenia przystąpić. Liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe – mówił prezydent Kalisza.
Stowarzyszenie „Rozwój Plus” określił jako „perspektywiczny projekt, który nie skupia się na sporze politycznym”.
Kinastowski zapowiedział jednocześnie, że jego decyzja nie oznacza końca współpracy z PiS w radzie miasta. Jak dodał, nie zapadły żadne decyzje dotyczące jego startu w wyborach parlamentarnych. Nie podjąłem żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji. Jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę – zadeklarował.
Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza
Krystian Kinastowski prezydentem Kalisza został w 2018 roku, startując z poparciem komitetu Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza. W drugiej turze pokonał kandydata KO, zdobywając 63,5 proc. głosów.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. został wielkopolskim koordynatorem Bezpartyjnych Samorządowców. Rok później uzyskał reelekcję na stanowisko prezydenta Kalisza. Startował z własnego komitetu Koalicja Kaliska. Wygrał w pierwszej turze, zdobywając 56,19 proc. głosów.
Stowarzyszenie „Rozwój Plus”
Powstanie „Rozwój Plus” wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.
Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób), w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, posłowie ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.