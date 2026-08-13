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„Rozwój Plus” rośnie w siłę. Morawiecki ogłasza, kto dołączył

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (14:59)

Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, został kolejnym członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus” – poinformował Mateusz Morawiecki. Kinastowski zadeklarował, że mimo swojej decyzji nie zamierza zrywać współpracy z PiS w radzie miasta.

„Rozwój Plus” rośnie w siłę. Morawiecki ogłasza, kto dołączył
Mateusz Morawiecki (L) i prezydent Kalisza Krystian Kinastowski (P), fot. Tomasz Wojtasik /PAP
  • Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, dołączył do stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
  • Powstanie „Rozwój Plus” jest efektem wewnętrznego kryzysu w PiS. Kto jeszcze dołączył do stowarzyszenia?
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Pan prezydent Kinastowski jest członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Mamy dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce – poinformował podczas środowej konferencji w Kaliszu lider stowarzyszenia, były premier Mateusz Morawiecki. Podziękował Kinastowskiemu za jego decyzję i zapowiedział, że będzie sięgał do jego wiedzy w zakresie działań samorządów.

Kinastowski: Bez wahania...

Kinastowski ocenił Morawieckiego jak osobę „niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze”. W momencie, gdy pojawiła się okazja, by panu premierowi pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się do tego stowarzyszenia przystąpić. Liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe – mówił prezydent Kalisza.

Stowarzyszenie „Rozwój Plus” określił jako „perspektywiczny projekt, który nie skupia się na sporze politycznym”.

Kinastowski zapowiedział jednocześnie, że jego decyzja nie oznacza końca współpracy z PiS w radzie miasta. Jak dodał, nie zapadły żadne decyzje dotyczące jego startu w wyborach parlamentarnych. Nie podjąłem żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji. Jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę – zadeklarował.

Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza

Krystian Kinastowski prezydentem Kalisza został w 2018 roku, startując z poparciem komitetu Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza. W drugiej turze pokonał kandydata KO, zdobywając 63,5 proc. głosów. 

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. został wielkopolskim koordynatorem Bezpartyjnych Samorządowców. Rok później uzyskał reelekcję na stanowisko prezydenta Kalisza. Startował z własnego komitetu Koalicja Kaliska. Wygrał w pierwszej turze, zdobywając 56,19 proc. głosów.

Stowarzyszenie „Rozwój Plus”

Powstanie „Rozwój Plus” wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. 

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób), w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, posłowie ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Mateusz Morawiecki Rozwój Plus
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