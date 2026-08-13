„Rozwój Plus” rośnie w siłę. Morawiecki ogłasza, kto dołączył

RMF24

Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, został kolejnym członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus” – poinformował Mateusz Morawiecki. Kinastowski zadeklarował, że mimo swojej decyzji nie zamierza zrywać współpracy z PiS w radzie miasta.

Pan prezydent Kinastowski jest członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Mamy dynamicznie działającą ekipę w całej Polsce – poinformował podczas środowej konferencji w Kaliszu lider stowarzyszenia, były premier Mateusz Morawiecki. Podziękował Kinastowskiemu za jego decyzję i zapowiedział, że będzie sięgał do jego wiedzy w zakresie działań samorządów.

Kinastowski: Bez wahania...

Kinastowski ocenił Morawieckiego jak osobę „niesamowicie pracowitą, niesamowicie skoncentrowaną na sprawach państwowych, zaangażowaną w kwestie gospodarcze”. W momencie, gdy pojawiła się okazja, by panu premierowi pomóc w ramach stowarzyszenia, to bez wahania zdecydowałem się do tego stowarzyszenia przystąpić. Liczę na to, że pan premier wykorzysta moje doświadczenie samorządowe – mówił prezydent Kalisza.

Stowarzyszenie „Rozwój Plus” określił jako „perspektywiczny projekt, który nie skupia się na sporze politycznym”.

Kolejny polityk PiS dołącza do ekipy Morawieckiego. Kim jest Ryszard Majer? Ryszard Majer to kolejny polityk, który dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do tej pory w Senacie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.

Kinastowski zapowiedział jednocześnie, że jego decyzja nie oznacza końca współpracy z PiS w radzie miasta. Jak dodał, nie zapadły żadne decyzje dotyczące jego startu w wyborach parlamentarnych. Nie podjąłem żadnych decyzji, nie było żadnych propozycji. Jeżeli taka propozycja padnie ze strony pana premiera, to na pewno ją bardzo poważnie rozważę – zadeklarował.

Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza

Krystian Kinastowski prezydentem Kalisza został w 2018 roku, startując z poparciem komitetu Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza. W drugiej turze pokonał kandydata KO, zdobywając 63,5 proc. głosów.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. został wielkopolskim koordynatorem Bezpartyjnych Samorządowców. Rok później uzyskał reelekcję na stanowisko prezydenta Kalisza. Startował z własnego komitetu Koalicja Kaliska. Wygrał w pierwszej turze, zdobywając 56,19 proc. głosów.

Stowarzyszenie „Rozwój Plus”

Powstanie „Rozwój Plus” wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób), w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, posłowie ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.