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Rozpowszechniali fałszywego mObywatela. Wciągnęli w to wielu nieletnich

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (08:40)

21 osób, w tym aż 13 nieletnich zatrzymali policjanci w sprawie fałszywej aplikacji mObywatel. Młode osoby pomagały dorosłym w reklamie czy administrowaniu oszukańczym programem.

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Rozpowszechniali fałszywego mObywatela. Wciągnęli w to wielu nieletnich
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

W ukrócenie procederu zaangażowali się funkcjonariusze z 12 zarządów terenowych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podejrzani rozpowszechniali aplikację przypominającą popularnego mObywatela. Można było generować w niej wirtualne dokumenty z nieprawdziwymi danymi.

Nieletni przyznali, że kupili fałszywy program. Część z nich pomagała głównym sprawcom, reklamując aplikację w internecie, administrując i zarządzając witryną, a także rozprowadzając aplikację wśród znajomych.

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Policja zarekwirowała sprzęt elektroniczny. Przestępstwo udało się potwierdzić, posiłkując się m.in. korespondencją i historią przelewów.

O sprawie powiadomiono sądy rodzinne.

Trzy zatrzymane osoby pełnoletnie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych oraz fałszerstwa materialnego dokumentu. Jedna z nich trafiła do aresztu, a dwie objęto dozorem policji.

Postępowania prowadzone są pod nadzorem: Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto. Służby planują kolejne zatrzymania.


Źródło: RMF24

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