Słońca coraz więcej, a to znak, że trzeba już myśleć o pracach na działce. Sadzenie roślin, przygotowywanie rozsad, pielęgnowanie trawnika, oczyszczanie mebli i ścieżek – ty tylko kilka punktów z długiej listy zadań, które trzeba zrealizować na wiosnę, żeby móc wypoczywać później w zielonym, zadbanym otoczeniu. Sprawdź, jakie narzędzia i sprzęty ułatwią nam wykonywanie prac na działce.

/ Materiały prasowe

1. Wytrzymały sznurek

W każdym ogrodzie przyda się wytrzymały sznurek. Będzie niezbędny chociażby do wytyczania rabat i grządek, a także do podwiązywania pomidorów i palikowania drzewek. Z porządnej jakości sznurka można sporządzić również prowizoryczną pergolę na winogrona i inne rośliny pnące. Wystarczy tylko umocować w ziemi dwa słupki, a potem przewiązać między nimi sznurek. Jeśli spędzamy na działce kilka dni i musimy przeprać niektóre ubrania, sznurek przyda się też do skonstruowania suszarki. Możesz przewiązać sznurek między słupkami na werandzie albo między drzewami, a potem zawiesić na nim ubrania, żeby szybko wyschły w słońcu. Wytrzymałe sznurki powinien mieć w swojej ofercie każdy dobry sklep ogrodniczy lub sklep rolniczy. Możesz też zamówić je przez Internet. W tym e-sklepie: lewmik.pl znajdziesz sznurki o różnej długości i wytrzymałości.

2. Folia stretch i folia bąbelkowa

Pod ręką warto mieć rolki folii stretch i folii bąbelkowej. Obydwa rodzaje folii wykorzystuje się chociażby do ochrony młodych roślin i drzewek przed przymrozkami oraz przed silnym wiatrem. Z kolei folia stretch w kolorze czarnym może też posłużyć do ocieniania roślin. Za pomocą folii zabezpieczymy również meble ogrodowe, a nawet zbudujemy miniszklarnię do kiełkowania. Kawałki folii bąbelkowej posłużą jako podkładka pod kolana podczas pielenia i prac pielęgnacyjnych przy rabatach. Rolki folii bąbelkowej oraz folii stretch w różnych kolorach i rozmiarach możesz kupić tutaj: kartony24.eu .

3. Taczka z tworzywa sztucznego

Metalowe taczki są wytrzymałe, ale zarazem masywne, więc korzystanie z nich w trakcie zwykłych prac ogrodowych może być dość uciążliwe, zwłaszcza dla kobiet. Warto więc kupić lekką taczkę ogrodową wykonaną z tworzywa sztucznego. Przyda się podczas grabienia liści czy koszenia trawy. Dzięki temu nie trzeba co kilka minut podchodzić do kompostownika. Wystarczy uzbierać cała taczkę i wyrzucić wszystko za jednym razem. Taka taczka to niewielki wydatek. Można ją kupić już ok. 100 zł.

4. Elektryczne nożyce do żywopłotu

Żywopłot zapewni nam prywatność na działce, ale niestety trzeba go regularnie przycinać i formować. Wykonywanie tych prac ręcznie może zająć całe wieki. O wiele lepiej skorzystać z elektrycznych nożycy do żywopłotu. Przy wyborze modelu zwróć uwagę na wagę sprzętu i długość ostrza. Najlepiej wybrać lekkie nożyce z długim ostrzem.

5. Sprzęty do pielęgnacji trawnika

Trawnik także wymaga naszej uwagi. Wertykulacja, wałowanie, koszenie, aeracja... Większość tych zabiegów można wykonać z użyciem podstawowych narzędzi: łopaty, wideł czy grabi, jednak zakup specjalistycznych urządzeń znacznie ułatwi i przyspieszy pracę. Oprócz kosiarki, warto więc pomyśleć o zakupie aeratora, spulchniacza taczkowego czy wertykulatora. Jeśli będziemy dysponować takimi sprzętami, na działce wyrośnie bujny i równomiernie zazieleniony trawnik.

6. Kompostownik

Na działce warto założyć kompostownik. Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze, zyskamy miejsce na odpady organiczne: trawy, chwasty, obierki, gałęzie czy liście. Po drugie, po pewnym czasie otrzymamy darmowy i ekologiczny nawóz, który zasili glebę.

7. Odkurzacz do liści

Ręczne grabienie liści to syzyfowa praca. Wystarczy silniejszy wiatr, żeby cały nasz wysiłek w ciągu kilku minut poszedł na marne. Dobrym pomysłem jest więc zakup specjalnego odkurzacza. W mgnieniu oka zassie nie tylko liście, ale też pozostałości po koszeniu i pieleniu.

8. Myjka ciśnieniowa

Meble ogrodowe, ścieżki i taras wymagają dokładnego czyszczenia po zimie. Oczywiście możesz przecierać wszystkie elementy ręcznie, ale o wiele skuteczniejszym rozwiązaniem jest użycie myjki ciśnieniowej. Za jej pomocą wyczyścisz wszystko dokładniej i szybciej. W ciągu sezonu można wykorzystywać ją także do mycia samochodu.

To już ostatnia chwila, żeby dobrze przygotować się do wiosennych porządków na działce i zacząć wykonywanie niektórych zabiegów pielęgnacyjnych. Zamów więc potrzebne akcesoria i sprzęty, żeby stworzyć idealne miejsce do wypoczynku w ciepłe dni.