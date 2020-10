751 osób ewakuowanych, akcja zaplanowana na pięć dni. Zaczyna się operacja neutralizacji zalegającego na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu 5,4-tonowego niewybuchu Tallboy. To największy znaleziony do tej pory niewybuch tego typu. Akcję jego neutralizacji określa się jako niespotykaną dotąd w skali Europy.

Boja nawigacyjna określająca położenie bomby w kanale Piastowskim w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Akcja usuwania niewybuchu została zaplanowana na pięć dni - czwartek i piątek to tzw. terminy zapasowe, gdyby plany nurków-minerów pokrzyżowały np. niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Ewakuowanych zostanie 751 mieszkańców wyspy Karsibór i Ognicy na wyspie Wolin. Wszyscy muszą opuścić swoje mieszkania do godz. 8:30.



Powrót mieszkańców do domów będzie następował po zakończeniu prac nurków-minerów.



Utrudnienia w Świnoujściu

Codziennie podczas trwania operacji w godz. 7-17 ruch w Świnoujściu będzie ograniczony, nieczynna będzie m.in. ogólnodostępna przeprawa promowa Centrum, nie wolno będzie przebywać w wodzie, w godz. 9-17 zamknięty będzie też most na wyspę Karsibór.



Dostępna będzie jedynie przeprawa Warszów, którą będą obsługiwać cztery promy. Władze miasta ostrzegają przed dużymi utrudnieniami - przed przeprawą mogą tworzyć się długie kolejki. Dlatego też prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zwrócił się z prośbą do mieszkańców o nie poruszanie się w tych dniach samochodami, a do przyjezdnych - o przełożenie wizyty w mieście na późniejszy termin.



Kierowcy, jadący z Niemiec, którzy przeprawę Centrum traktują jako drogę tranzytową w głąb kraju, powinni w tym czasie kierować się na najbliższe przejścia graniczne Kołbaskowo - Pommellen i Lubieszyn - Linken.



W promieniu 3 km od miejsca zalegania Tallboya podczas trwania akcji wprowadzony zostanie też zakaz ruchu wszelkich jednostek pływających.





Niezwykle skomplikowana operacja

Ważącą 5,4 tony brytyjską bombę lotniczą DP 12000-lb, zwaną potocznie Tallboyem, znaleziono na dnie Kanału Piastowskiego podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin we wrześniu ub.r. To największy znaleziony do tej pory niewybuch tego typu. Akcję jego neutralizacji określa się jako niespotykaną dotąd w skali Europy.



Przed operacją neutralizacji konieczne były długotrwałe przygotowania, m.in. oczyszczenie rejonu 200 m wokół bomby - wydobyto z niego ponad 400 niebezpiecznych obiektów wybuchowych, w których znajdowało się ok. 3 ton trotylu.



Tallboy będzie neutralizowany metodą deflagracji - to proces oddziaływania na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną. Nurkowie przygotują specjalne systemy wkładki kumulacyjnej Maritime EOD, umieszczane w oddzielnych kapsułach i zamocują je na bombie. Rozpoczną one proces deflagracji, który zostanie uruchomiony zdalnie.



Wcześniej jednak usuwany będzie piasek, który zalega na bombie, umieszczona zostanie także specjalna rura dystansowa, która uwolni przestrzeń za zapalnikami. Na przygotowania nurkowie przeznaczyli dwa dni - poniedziałek i wtorek. Usuwanie niebezpiecznego ładunku zaplanowane jest na środę.





Tallboy na archiwalnym zdjęciu / Marcin Bielecki / PAP

Podczas II wojny światowej w Świnoujściu istniała baza Kriegsmarine. Pod koniec wojny, podczas ucieczki przed Armią Czerwoną, Niemcy zatopili sporą część amunicji. Miasto i port były atakowane przez alianckie lotnictwo. Mierzący ponad 5,5 m, zawierający 2,4 tony materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania Tallboy jest najprawdopodobniej pozostałością po bombardowaniu krążownika Lützow. Tego typu bomby służyły do niszczenia krytycznej infrastruktury III Rzeszy.