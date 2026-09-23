Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną

RMF24

W środę przed południem doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego.

DORSZ poinformowało w środę, że „23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej”.

Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy - poinformowało polskie dowództwo.

Jak zapewniono w komunikacie, lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości.

Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza w tę sobotę. Sprawdź, gdzie W najbliższą sobotę, 26 września, w wojewówdzwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim odbędą się specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Szkolenia odbędą się w 260 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, remizach i punktach…

Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej - podkreśliło DORSZ.

Obsady systemów obrony powietrznej RP prowadzą całodobową obserwację, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Gen. Polko: Testowanie naszej reakcji

Były wiceszef BBN i dowódca jednostki GROM generał Roman Polko twierdzi, że reakcja powinna być ostrzejsza.

Rosyjski śmigłowiec nad polską przestrzeń powietrzną. Gen. Polko: Jednoznaczne testowanie naszej reakcji Czas: 08:59

Jak dodał w rozmowie w Radiu RMF24, to nie pierwszy tego rodzaju incydent. Według niego trzeba się zastanowić, czy w każdym przypadku należy podrywać parę myśliwców - to potężny koszt. Być może większą rolę powinny odgrywać naziemne systemy obrony powietrznej. Potrzeba też zmiany przepisów dotyczących procesu podejmowania decyzji o przeciwdziałaniu naruszeniom przestrzeni powietrznej.

Incydenty w ostatnich tygodniach

W ostatnich tygodniach nad Morzem Bałtyckim polskie lotnictwo regularnie przechwytywało operujące w tym regionie rosyjskie samoloty, w tym przede wszystkim rozpoznawcze Ił-20. Samoloty te jednak operowały nad otwartym morzem, nie przekraczając granicy polskiej przestrzeni powietrznej.

W ostatnim czasie rosyjskie lotnictwo nie naruszało polskiej przestrzeni; jednak podobne przypadki zdarzały się już w przeszłości - w sierpniu 2023 roku dwa białoruskie śmigłowce wojskowe na chwilę naruszyły polską przestrzeń w regionie Białowieży na Podlasiu. Polska zareagowała wtedy zwiększeniem liczebności wojska na pograniczu, a także wezwaniem białoruskiej charge d'affaires do MSZ w celu wyjaśnienia incydentu.