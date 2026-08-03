Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Szef MON zabrał głos

RMF24

"Przed południem, 60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" - przekazał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na portalu X, że rosyjski samolot poruszał się w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera.

Siły Zbrojne RP cały czas monitorują nasze bezpieczeństwo w rejonie i podejmują działania chroniące polską granicę - zapewnił szef MON.

Kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach

To już kolejna taka sytuacja nad Bałtykiem w ostatnim czasie. 31 lipca Kosiniak-Kamysz informował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu Ił-20. Doszło do tego 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu. Również wtedy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Poprzednio do przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem doszło przez trzy dni z rzędu w połowie lipca. Tego typu incydenty zdarzają się od dłuższego czasu, w szczególności po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Wśród przechwyconych w regionie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu. To uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

Na czym polega przechwycenie samolotu?

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Piloci mogą zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary.