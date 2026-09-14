Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku w rejonie plaży koło Jarosławca

O niebezpiecznym znalezisku w Bałtyku w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo ( woj. zachodniopomorskie) poinformował na platformie X minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu” – napisał szef MON.
Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.
Przypomnijmy, wczoraj nad ranem dron wystrzelony z Rosji trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Drugi dron uderzył w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Pieskow: Armia będzie kontynuować działania na całym terytorium Ukrainy
Głos w sprawie wczorajszych ataków rosyjskich dronów przy polsko-ukraińskiej granicy zabrały władze w Moskwie.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować.
Jeśli dobrze rozumiem chodzi o terytorium Ukrainy. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić – powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjskie media państwowe, na które powołuje się Reuters.