Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku w rejonie plaży koło Jarosławca

RMF24

W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca ( woj. zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.

O niebezpiecznym znalezisku w Bałtyku w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo ( woj. zachodniopomorskie) poinformował na platformie X minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu” – napisał szef MON.

Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.

Przypomnijmy, wczoraj nad ranem dron wystrzelony z Rosji trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Drugi dron uderzył w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Rosyjski dron przy polskiej granicy, a Paryż chce wykreślić oligarchę z listy sankcyjnej Rosyjskie drony atakują pociąg tuż przy granicy z Polską, a w Brukseli Francja wspiera Słowację w żądaniu wykreślenia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Zdaniem części unijnych dyplomatów Paryż stawia pod znakiem…

Pieskow: Armia będzie kontynuować działania na całym terytorium Ukrainy

Głos w sprawie wczorajszych ataków rosyjskich dronów przy polsko-ukraińskiej granicy zabrały władze w Moskwie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować.

Jeśli dobrze rozumiem chodzi o terytorium Ukrainy. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić – powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjskie media państwowe, na które powołuje się Reuters.