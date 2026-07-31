Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ. Chodzi o rakietę, która spadła na Lubelszczyźnie

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„Dzisiaj polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która wczoraj trafiła w polskie terytorium” – poinformował premier Donald Tusk. Rakieta Ch-101 wczoraj naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.

Rakieta spadła na terytorium Polski. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ

Mieszkańców Lubelszczyzny w czwartek przed godz. 4 obudziły syreny alarmowe.

„W czwartek o godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3:46 obiekt zanikł; prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia” – informowało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sygnały alarmowe w Polsce: Jakie są ich rodzaje i co oznaczają? W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda. Właściwe rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych oraz odpowiednia reakcja mogą uratować życie i zdrowie. W Polsce mamy kilka kanałów ostrzegania, które wzajemnie się uzupełniają.

Jak się okazało, w Tarnawie-Kolonii na pole spadła rosyjska rakieta Ch-101. Co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Nie ma też informacji o stratach materialnych. W miejscu upadku rakiety powstał lej o średnicy ok. 10 metrów i 5 metrów głębokości. Został przebadany przez śledczych, a następnie zasypany.

Dzień po tym incydencie, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora – poinformował premier Donald Tusk, nie udzielając szczegółów.

Materiał wybuchowy w „znacznej ilości”

Rakieta, która w czwartek spadła na polskie terytorium zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Mówił o tym tego samego dnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak. Później we wpisie na platformie X, premier Tusk również przekazał, że „pocisk był uzbrojony”.

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Mundurowi podczas prac w miejscu, gdzie rakieta spadła, znaleźli „liczne szczątki, w tym elementy napędu”.

Na piątek zaplanowano dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach Żandarmerii Wojskowej. W pracach uczestniczyć będzie ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu.

W piątek zostało formalnie wszczęte śledztwo ws. czwartkowego incydentu. Dotyczy artykułów Kodeksu karnego mówiących o naruszeniu przestrzeni powietrznej oraz sprowadzeniu zagrożenia katastrofą lotniczą.