Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ. Chodzi o rakietę, która spadła na Lubelszczyźnie

Rakieta spadła na terytorium Polski. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ
Mieszkańców Lubelszczyzny w czwartek przed godz. 4 obudziły syreny alarmowe.
„W czwartek o godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3:46 obiekt zanikł; prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia” – informowało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak się okazało, w Tarnawie-Kolonii na pole spadła rosyjska rakieta Ch-101. Co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Nie ma też informacji o stratach materialnych. W miejscu upadku rakiety powstał lej o średnicy ok. 10 metrów i 5 metrów głębokości. Został przebadany przez śledczych, a następnie zasypany.
Dzień po tym incydencie, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora – poinformował premier Donald Tusk, nie udzielając szczegółów.
Materiał wybuchowy w „znacznej ilości”
Rakieta, która w czwartek spadła na polskie terytorium zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Mówił o tym tego samego dnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak. Później we wpisie na platformie X, premier Tusk również przekazał, że „pocisk był uzbrojony”.
Mundurowi podczas prac w miejscu, gdzie rakieta spadła, znaleźli „liczne szczątki, w tym elementy napędu”.
Na piątek zaplanowano dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach Żandarmerii Wojskowej. W pracach uczestniczyć będzie ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu.
W piątek zostało formalnie wszczęte śledztwo ws. czwartkowego incydentu. Dotyczy artykułów Kodeksu karnego mówiących o naruszeniu przestrzeni powietrznej oraz sprowadzeniu zagrożenia katastrofą lotniczą.