Rosja znów atakuje Ukrainę. RCB rozesłało alert, polskie lotnictwo w akcji

RMF24

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali wieczorem pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej RP, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby.

W środę późnym wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. Komunikat ostrzega przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i wymaga szczególnej ostrożności.

W związku z zagrożeniem, w przestrzeni powietrznej Polski operują jednostki polskiego lotnictwa. Ich zadaniem jest monitorowanie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych regionów. RCB apeluje o zachowanie spokoju i śledzenie kolejnych komunikatów.

Kogo dotyczy alert?

Alert RCB został wysłany do mieszkańców powiatów z województwa lubelskiego (m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska) oraz podkarpackiego (m.in. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg). Komunikat obowiązuje do odwołania. Służby podkreślają, że sytuacja jest monitorowana przez całą dobę.