„Rosja będzie stawała na głowie”. Tusk w Tarnawie-Kolonii

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16; o godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę Ch-101. Jest bardzo prawdopodobne, że doszło tu do eksplozji - mówił na konferencji w Tarnawie-Kolonii premier Donald Tusk. Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się z odpowiedzialności - dodał.
„Wszystko musi być przejrzyste”
Szef rządu zdradził, że Amerykanie są zainteresowani, by uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Zależy mi na tym, żeby nie było tak jak kiedyś. Wszystko musi być przejrzyste, ludzie muszą być informowani o wszystkim - podkreślał Donald Tusk.
Ta wojna jest pełna niespodzianek. Musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji i nowych zagrożeń - dodał lider Koalicji Obywatelskiej.
Prokuratura o ukraińskim wniosku dot. pomocy
Szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na briefingu w Tarnawie-Kolonii poinformował, że przed godz. 4.00 mieszkanka powiatu biłgorajskiego powiadomiła służby o głośnym huku. Pierwsza na miejscu zdarzenia była policja, która ujawniła miejsce upadku obiektu. Według szacunków prokuratora krater ma ok. 10 metrów średnicy i ok. 5 metrów głębokości. Szczątki obiektu rozrzucone są na terenie ok. 200 metrów.
Dostaliśmy też oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin, ponieważ są to fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Aktualnie trwa rozpoznawanie wniosku i niewykluczone jest, że przyjadą oni tutaj na miejsce i pomogą – również ze służbami polskimi – zidentyfikować ten element, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej – wyjaśnił Trusiewicz.
Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, za co grozi do 10 lat więzienia.
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