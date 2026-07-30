„Rosja będzie stawała na głowie”. Tusk w Tarnawie-Kolonii

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„Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska” - oświadczył premier Donald Tusk na specjalnej konferencji w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Szef rządu odwiedził miejsce, gdzie spadł obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Potwierdził wcześniejsze informacje, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym Ch-101, zdolnym do przenoszenia ładunków wybuchowych. „Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się z odpowiedzialności” - dodał.

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16; o godz. 3.46 obiekt zanikł, prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę Ch-101. Jest bardzo prawdopodobne, że doszło tu do eksplozji - mówił na konferencji w Tarnawie-Kolonii premier Donald Tusk. Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się z odpowiedzialności - dodał.

Rosja znowu testuje NATO? "Większość rakiet zawracało przy granicy z Polską" Czas: 08:11

„Wszystko musi być przejrzyste”

Szef rządu zdradził, że Amerykanie są zainteresowani, by uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Zależy mi na tym, żeby nie było tak jak kiedyś. Wszystko musi być przejrzyste, ludzie muszą być informowani o wszystkim - podkreślał Donald Tusk.

Ta wojna jest pełna niespodzianek. Musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji i nowych zagrożeń - dodał lider Koalicji Obywatelskiej.

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Prokuratura o ukraińskim wniosku dot. pomocy

Szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na briefingu w Tarnawie-Kolonii poinformował, że przed godz. 4.00 mieszkanka powiatu biłgorajskiego powiadomiła służby o głośnym huku. Pierwsza na miejscu zdarzenia była policja, która ujawniła miejsce upadku obiektu. Według szacunków prokuratora krater ma ok. 10 metrów średnicy i ok. 5 metrów głębokości. Szczątki obiektu rozrzucone są na terenie ok. 200 metrów.

Dostaliśmy też oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin, ponieważ są to fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Aktualnie trwa rozpoznawanie wniosku i niewykluczone jest, że przyjadą oni tutaj na miejsce i pomogą – również ze służbami polskimi – zidentyfikować ten element, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej – wyjaśnił Trusiewicz.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, za co grozi do 10 lat więzienia.

Wkrótce więcej na ten temat.

Jest nagranie z momentu uderzenia w Tarnawie-Kolonii. To prawdopodobnie rosyjska rakieta Ch-101 Moment upadku niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę - uchwyciły kamery monitoringu w gminie Turobin. Nagranie pokazał portal informacyjny bilgoraj.com.pl.