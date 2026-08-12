RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Romanowski wystąpił o list żelazny. Obrońca potwierdza

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 12 sierpnia (22:49) Aktualizacja: Wczoraj, 12 sierpnia (23:15)

Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Romanowski złożył wniosek o wydanie listu żelaznego – potwierdził jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski. Do wniosku dołączono oświadczenie, że Romanowski przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.

Romanowski wystąpił o list żelazny. Obrońca potwierdza
Marcin Romanowski i Bartosz Lewandowski (fot. Wojciech Olkusnik) /East News

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował o sprawie w środę wieczorem w serwisie X.

„Potwierdzam fakt złożenia przez mojego Klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej” – napisał prawnik.

„Przebywa w klasztorze ze zmienionym wyglądem”, ukrywało go Opus Dei oraz Prezydent Donald Trump, był już w Serbii, Hiszpanii, a teraz jest w separatystycznym regionie Mołdawii - ironizował we wpisie Lewandowski.

Jak jednak przekazała PAP rzeczniczka sądu ds. karnych sędzia Anna Ptaszek, z pisma oraz z koperty zawierającej wniosek Romanowskiego wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza.

Adwokat wyraził nadzieję, że Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględni argumenty obrony i wyda Romanowskiemu list żelazny. Jego zdaniem umożliwiłoby to byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości wyjaśnienie sprawy w Polsce.

Zobacz wpis na X

Wniosek wpłynął do warszawskiego sądu

W środę rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek, poinformowała PAP, że wniosek Marcina Romanowskiego wpłynął do sądu.

Jak przekazała, zarówno z pisma, jak i z koperty wynika, że przesyłkę nadano w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza. To nieuznawane międzynarodowo terytorium separatystyczne, formalnie pozostające częścią Mołdawii, ale znajdujące się w strefie wpływów Rosji.

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych z pieniędzy funduszu.

Na wniosek prokuratury warszawski sąd okręgowy wydał wobec Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania. Wcześniej za byłym wiceministrem wydano także list gończy, ponieważ służby nie zdołały ustalić miejsca jego pobytu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Marcin Romanowski
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: