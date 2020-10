Podobnie jak dwa tygodnie temu, dzisiaj rolnicy ponownie wyjechali na drogi w całej Polsce i protestują przeciwko tak zwanej "piątce Kaczyńskiego". Kierowcy muszą spodziewać się blokad i spowolnienia ruchu. Utrudnienia występują w ponad 200 miejscach kraju. Przed południem policja zatrzymała podczas protesu w Koszutach lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. Policja poinformowała, że po ustaleniu jego tożsamości, został zwolniony.

Przedstawiciele organizacji rolniczej Agrounia blokują drogę krajowej nr 11 / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rolnicy blokują zarówno drogi krajowe, jak i wojewódzkie.



Podobnie jak dwa tygodnie temu, na wielu trasach - z minimalną prędkością - poruszają się kolumny maszyn rolniczych.



Jak informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun, policja zatrzymała lidera Agrounii w Koszutach. Doszło do przepychanek, funkcjonariusze zagrozili użyciem gazu.



Naszym celem nie jest strajk. Sam strajk dla strajku to byśmy dzisiaj lali "gnojówę" po drodze i by był fajny strajk. My chcemy normalnie, pokojowo móc dalej pracować - mówił lider Agrounii Michał Kołodziejczak, który dziś przed południem został zatrzymany przez policję.

Po ustaleniu jego tożsamości ten człowiek został zwolniony. Będziemy analizowali czy jego zachowanie będzie można w jakiś sposób ukarać - wyjaśnił Marciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Wielkopolska i Lubuskie

Spore utrudnienia w związku z protestami rolników czekają dziś m.in. kierowców w Wielkopolsce i Lubuskiem.



Na krajowej 11 w Koszutach między Środą Wielkopolską a Poznaniem cały czas trwa blokada zorganizowana przez rolników z Agro Unii. Protestujący zapowiedzieli, że nie zejdą z trasy dopóki rząd nie potraktuje poważnie ich postulatów i nie wyznaczy konkretnego terminów rozmów na temat tzw. piątki Kaczyńskiego.

W kierunku blokady od strony Środy Wielkopolskiej nadjechała kolumna policyjnych radiowozów. Poskutkowało to tym, że na trasę wyjechały wszystkie ciągniki będące na proteście, a grupa rolników ustawiła się w zwartym szyku, by próbować odeprzeć ewentualną pacyfikację.

W Koszutach płoną opony. W gotowości jest również beczkowóz z gnojowicą, na trasie pojawiły się także brony. Przez blokadę przepuszczane są wyłącznie karetki.

Lider Argounii Michał Kołodziejczak podczas blokady drogi krajowej nr 11 / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Maszyny rolnicze wyruszyły także na drogę krajową numer 36 - z Miejskiej Górki koło Rawicza.

W Lubuskiem z kolei rolnicy zapowiedziali blokadę wjazdów do Gorzowa oraz przejazd kolumną ze Sławy w kierunku Głogowa.

Mazowieckie

Protesty odbywają się także na kilkunastu drogach woj. mazowieckiego.



Jak poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska, utrudnienia w ruchu występują na dk 2 na odcinku Zbuczyn - Siedlce (woj. mazowieckie). W miejscowości Chromna kolumna ciągników zatrzymała się na jednym pasie, w związku z czym zablokowany jest ruch w stronę Siedlec - przekazała rzeczniczka. Dodała, że ruch odbywa się wahadłowo. Pojazdy ciężarowe kierowane są na objazdy, z jednej strony na Międzyrzec Podlaski, z drugiej - na Łuków.



Utrudnienia w ruchu występują także na dk 12 w okolicy Radomia. Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformowała, że około 30 ciągników rolniczych wyjechało z Wolanowa (pow. radomski) na dk 12. Kolumna pojazdów spowalnia ruch na trasie w stronę Radomia. Rolnicy przejadą dk 12 przez Radom, a następnie wjadą na dk 9, by dotrzeć do Skaryszewa, gdzie ma się zakończyć protest.

Łódzkie

Na większości dróg w województwie łódzkim zakończyły się już protesty rolników. Od godziny 10 znacznie utrudniony był przejazd m.in. dk 71 w okolicach Pabianic, dk 14 między Łowiczem i Skierniewicami i dk 12 w Smardzewie oraz rondzie budowanej autostrady A1.



Odbywający się na wielu drogach w Łódzkiem rolniczy protest polegał na poruszaniu się z niewielką prędkością ciągników.



Przemieszczające się kolumny pojazdów i maszyn rolniczych zablokowały m.in. ronda w Sieradzu na dk 83, Smardzewie na dk 12, Balinie i Uniejowie na dk 72, a także megarondo na węźle Piotrków Trybunalski Południe, czyli na budowanej autostradzie A1. Utrudniali również przejazd dk 14 między Łowiczem i Skierniewicami, dk 72 w okolicach Rawy Mazowieckiej, dk 45 i dk 74 pod Wieluniem, dk 42 w Przedborzu.



Według informacji przekazanych przez służby drogowe większość protestów już się zakończyła i ruch po drogach w Łódzkiem odbywa się normalnie.



Małopolskie

Rolnicy zorganizowali również protesty na kilku drogach krajowych w Małopolsce.



Spowolnienie ruchu wystąpiło na niektórych odcinkach. Tak było m.in. pomiędzy Gorzkowem i Brzeskiem na dk94 oraz na niedawno oddanej do użytku obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk73.



Świętokrzyskie

W Świętorzyskiem były utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 9 na odcinku Opatów - Sandomierz, gdzie przemieszczała się kolumna około 25 maszyn rolniczych.



Kolumna około 25 maszyn rolniczych, ciągników z dodatkowym osprzętem wyruszyła o godz. 9 z Włostowa w powiecie opatowskim. Rolnicy przemieszczają się w stronę Opatowa, gdzie przejadą ulicami miasta, a później w kierunku Lipnika. Protest zakończy się we Włostowie.



Policjanci pilnują, czy osoby biorące udział w tym proteście zachowują się zgodnie z prawem. Na chwilę obecną nie mamy informacji, aby doszło do jakichkolwiek naruszeń prawa - powiedziała podkom. Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.



Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 9 na terenie powiatu opatowskiego powinni być przygotowani na utrudnienia w ruchu. Zakończenie protestu rolników planowane jest mniej więcej na godz. 13.

Lubelskie

Rolnicy prowadzą też protesty na kilku drogach krajowych w woj. lubelskim.

Kolumny ciągników z małą prędkością jadą m.in. drogami krajowymi: nr 12 między Chełmem a miejscowością Stołpie, nr 48 w rejonie miejscowości Moszczanka, nr 63 w okolicy miejscowości Stok (między Łukowem a Radzyniem Podlaskim), nr 74 w miejscowości Annopol (między mostem na Wiśle a centrum Annopola).



Ciągniki blokują też przejazd przez rondo na DK 19 w miejscowości Łucka pod Lubartowem. Blokowana jest też DK 76 na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Sięciaszka Pierwsza, między Łukowem a Stoczkiem Łukowskim. Zablokowana została również DK nr 2 w miejscowości Zaścianki między Siedlcami a Białą Podlaską.



Warmińsko-Mazurskie

Rolnicy rozpoczęli blokady dróg krajowych na Warmii i Mazurach. Obecnie utrudnienia można napotkać na dk16 koło Ostródy, dk 53 koło Szczytna oraz dk 51 koło Bartoszyc.



Na drodze krajowej 16 koło Ostródy rolnicy ciągnikami jadą z Samborowa w kierunku Iławy. Tam zawracają na parkingu pod Iławą i mają się kierować ponownie w stronę Samborowa.



W Iławie protest odbywa się na ulicy Ostródzkiej. Protestujący chodzą po przejściu dla pieszych, zatrzymując chwilowo ruch samochodów. W Giżycku na drodze krajowej 59 do Mrągowa rolnicy spowalniają ruch, jadąc sprzętem rolniczym w kierunku Wilkas i Rynu. Według policji jedzie ok. 50 ciągników. W okolicach Wilkas mają zawrócić i kierować się do Giżycka.



Na drodze krajowej 51 w miejscowości Plęsy między Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim ciągniki rolnicze blokują rondo. W Rozogach na drodze krajowej 53 między Szczytnem a Myszyńcem protestujący ciągnikami jeżdżą wokół ronda, chodzą też większymi grupami po przejściu dla pieszych. Ciągniki rolnicze wyjechały też na drogę krajową 15 między Nowym Miastem Lubawskim a Lubawą oraz na drogę krajową nr 16 między Mrągowem a Sorkwitami.

Pomorskie

Protest rolników przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt jest również powodem utrudnień w ruchu w kilku miejscach na Pomorzu - m.in. na drodze krajowej nr 55 w Sztumie, dk nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem i Żukowem a Chwaszczynem, czy na dk nr 6 na trasie łączącej Darżyno i Słupsk.



Podkarpackie

Środowe protesty rolników na Podkarpaciu nie spowodowały dużych utrudnień na drogach regionu. Manifestacja odbyła się w Rzeszowie, ale policja nie wpuściła do miasta rolników jadących traktorami.

Rolnicy protestowali na drogach regionu m.in. w okolicach Przemyśla, Krosna, Mielca i Dębicy. Jak poinformowała Dominika Kopeć z biura prasowego podkarpackiej policji protesty przebiegły spokojnie.

Rolnicy spowolniali ruch, policjanci czuwali nad tym, żeby nie tworzyły się korki - dodała.



Na konferencji prasowej przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pełnomocnik Ruchu Narodowego w regionie Tomasz Buczek wyraził poparcie dla protestu rolników.

Piątka dla zwierząt jest ustawą szkodzącą i uderzającą w polskich producentów. W dobie kryzysu nie możemy pozwolić na likwidowanie tak dochodowej branży, która 40-50 proc. swojej produkcji eksportuje - przekonywał.



Obecny był również były europoseł, wykładowca akademicki Andrzej Zapałowski, przedstawił treść petycji złożonej do wojewody podkarpackiego.

Cytat W przededniu 40. rocznicy strajków ustrzycko-rzeszowskich gromadzimy się w tym samym miejscu, pod urzędem wojewódzkim i wzywamy posłów, aby nie niszczyli dorobku i dziedzictwa naszych dziadków i ojców, którzy właśnie tutaj, wymusili na ówczesnych władzach komunistycznych prawa i wolności w zakresie prowadzenia własnych gospodarstw rolnych. Jest dla nasz szokiem, że rząd, powołujący się na dziedzictwo Solidarności niszczy to, o co walczyła Solidarność wiejska odczytał Zapałowski

Buczek dodał, że policja nie wpuściła pod rzeszowski urząd 120 rolników, którzy traktorami chcieli wjechać do Rzeszowa. Zostali zatrzymani w okolicach Ronda Pobitno.



Niewielka grupa rolników, którzy przybyli pod urząd trzymała transparent "Módlmy się za rolników mordowanych przez bezprawie i niesprawiedliwość". Była też trumna za napisem "Śmierć polskiego rolnictwa".

Podlaskie

Protesty rolników, którzy są przeciwni nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, spowodowały utrudnienia w ruchu w kilkunastu miejscach w Podlaskiem. Kolumny ciągników spowalniały ruch na kilku drogach krajowych. Manifestacje odbyły się także m.in. przed biurami polityków PiS.



W regionie odbywa się ok. 20 takich blokad rolników - powiedział podlaski koordynator AGROunii Dariusz Ciochanowski. Dodał, że rolnicy są zdeterminowani do protestów, bo nikt nie chce z nimi rozmawiać o proponowanych zmianach w ustawie. Dlatego - jak podkreślił - rolnicy muszą wyjeżdżać na drogi. Protesty mają potrwać do wieczora.



Kierowcy od rana muszą liczyć się z utrudnieniami na dk 8 między Białymstokiem a Augustowem, gdzie kolumna ciągników spowalniała ruch od Korycina do Suchowoli, a także na odcinku Suwałki-Szypliszki. Policja w związku z utrudnieniami na drodze Suwałki-Szypliszki, gdzie w po południu poruszało się kilka kolumn pojazdów wolnobieżnych, zaleca kierowcom aut osobowych objazdy drogami lokalnymi.



Rolnicy wyjechali też m.in. na dk65 na trasie Grajewo-Białystok. Z utrudnieniami trzeba było się też liczyć na odcinku dk 61 między Augustowem a Bargłowem Kościelnym oraz na dk64 na odcinku Elżbiecin-Łomża.



Rolnicy spowalniali też ruch na dk19 między Bielskiem Podlaskim a Zabłudowem, kolumna ciągników wyjechała też w Siemiatyczach. "PiS zdradził rolników. Powiat siemiatycki wam nie zapomni!", "Zdrada polskiej wsi" - takie hasła mieli na ciągnikach rolnicy jeżdżący wolno po ulicach w Siemiatyczach.



Kolumna ok. 20 ciągników jeździła też m.in. ulicami Zambrowa. Pojazdy były oflagowane, a w trakcie jazdy rolnicy używali klaksonów. Protesty odbyły się też przed biurami polityków PiS w regionie.



"Jacek Bogucki zdrajca polskich rolników" - takie plakaty mieli rolnicy, którzy przyjechali pod biuro podlaskiego senatora Jacka Boguckiego w Wysokiem Mazowieckiem.

Uczestnicząca w tym proteście dyrektor biura w Białymstoku podlaskiego posła PSL Stefana Krajewskiego Agnieszka Zawistowska poinformowała, że w Wysokiem Mazowieckiem rolnicy zanieśli pod biuro senatora Boguckiego kostki słomy, zapakowany jak prezent worek z obornikiem, koryto z płodami rolnymi i taczkę z kukłą z twarzą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Biuro było nieczynne.



Cytat Procedowana jest w polskim parlamencie ustawa, która ma za zadanie zniszczyć polskie rolnictwo. Są tutaj rolnicy przedstawiciele każdej gminy w naszym powiecie i nie tylko. Spotykamy się pod biurem senatora Jacka Boguckiego, po to, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko tej ustawie mówił bod biurem senatora Boguckiego wójt gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki

Poniżej znajdziecie mapę z utrudnieniami, którą na bieżąco aktualizujemy.

Przypomnijmy, że 7 października protesty odbywały się we wszystkich regionach kraju: czasem były to typowe blokady, czasem powolne przejazdy kolumn traktorów, a czasem rolnicy spowalniali ruch, przechodząc przez pasy.



Protestujący domagają się, by rządzący zrezygnowali z dalszych prac nad ustawą o ochronie zwierząt.

Projekt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych czy zakaz trzymania psów na krótkich łańcuchach.