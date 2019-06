Zapomniałam/-em legitymacji! Który rodzic tego nie słyszał? I to wtedy, kiedy ten niewielki papierowy dokument był naprawdę potrzebny. Koniec z tym. Telefonu zwykle nie zapominamy. Postaw na mLegitymację.

Wakacje coraz bliżej. Czas pomyśleć o mLegitymacji dla dziecka! / Marcin Obara / PAP

Zniżki na bilety kolejowe, do kina, teatru, tańszy wstęp na basen i do muzeum - legitymację trzeba mieć. Nie w domu, a przy sobie. I z tym często jest problem. Oszczędźcie sobie stresu. Jest telefon - jest mLegitymacja.

W każdej sytuacji

mLegitymacja to nic innego jak legitymacja szkolna w telefonie. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które spodoba się i uczniom, i rodzicom. To część aplikacji mObywatel. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, co z "tradycyjnych" dokumentów, np. przy zakładaniu karty w bibliotece. Poświadcza ona także uprawnienia do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest również podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu - wydawanie mLegitymacji umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Inni już wiedzą

Wakacje to ten moment w roku, kiedy mLegitymacja przyda się najbardziej. Dlatego załatw to już teraz. Jak? Zachęć szkołę swojego dziecka, by przystąpiła do projektu.

- Wystarczy, że dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełni FORMULARZ. Drugi krok to podpisanie porozumienia. Później bierzemy już sprawę w swoje ręce - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - To nic nie kosztuje. Szkoła nie musi kupować żadnego nowego sprzętu, ani oprogramowania - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacje mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Aby je uruchomić, uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Wszystko jest…

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji:

· imię i nazwisko ucznia,

· numer legitymacji,

· data wydania,

· termin ważności,

· status użytkownika (uczeń),

· data urodzenia,

· PESEL,

· adres zamieszkania,

· nazwa i adres szkoły

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak tej papierowej. Szkoła może również unieważnić dokument w przypadku utraty mLegitymacji - z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zagubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie - posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. W przypadku wątpliwości, warto wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy nie został on zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Zgłoś chęć przystąpienia szkoły do projektu mLegitymacja szkolna - wypełnij FORMULARZ.

… w telefonie!

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Jej wdrożenie poprzedziły wielomiesięczne testy i pilotaże systemu. To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które nie tylko ułatwia życie uczniom, ale powinno też spodobać się rodzicom. mLegitymacja rozwiązuje odwieczny, rodzinny problem - nie trzeba o niej pamiętać, a co więcej - raczej nie zostanie w domu. Mało który młody człowiek zapomina przecież o zabraniu ze sobą telefonu komórkowego. Co więcej, mLegitymację można zainstalować także w telefonie rodzica.