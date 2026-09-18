Robi to rekordowo wiele małżeństw. Ten krok bywa jednak pułapką

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Polacy ustanowili w 2025 roku dwa matrymonialne rekordy. Zawarto najmniej małżeństw od czasów powojennych (133 tys.), a jednocześnie najwięcej umów majątkowych – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”. Eksperci podkreślają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa pułapką, jeśli ktoś myśli o ucieczce przed długami.

Rekordowa liczba umów majątkowych wśród polskich małżeństw

Polacy zawarli blisko 70 tys. małżeńskich umów majątkowych w ubiegłym roku, to o 35 proc. więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa – informuje „Rzeczpospolita”.

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Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana – podkreśla dr Piotr Marquardt, notariusz z Katowic, w rozmowie z dziennikiem.

Ta decyzja bywa zgubna

Przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać.

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Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami – podkreśla „Rzeczpospolita”.