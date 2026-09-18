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Robi to rekordowo wiele małżeństw. Ten krok bywa jednak pułapką

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (07:24)

Polacy ustanowili w 2025 roku dwa matrymonialne rekordy. Zawarto najmniej małżeństw od czasów powojennych (133 tys.), a jednocześnie najwięcej umów majątkowych – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”. Eksperci podkreślają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa pułapką, jeśli ktoś myśli o ucieczce przed długami.

Robi to rekordowo wiele małżeństw. Ten krok bywa jednak pułapką
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Arkadiusz Ziolek /East News
  • W 2025 r. zawarto najmniej ślubów, za to rekordowo dużo małżeńskich umów majątkowych.
  • Polacy chętnie wybierają rozdzielność majątkową.
  • Dlaczego planując intercyzę, łatwiej zawrzeć ją przed ślubem?
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Rekordowa liczba umów majątkowych wśród polskich małżeństw

Polacy zawarli blisko 70 tys. małżeńskich umów majątkowych w ubiegłym roku, to o 35 proc. więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa – informuje „Rzeczpospolita”.

Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana – podkreśla dr Piotr Marquardt, notariusz z Katowic, w rozmowie z dziennikiem.

Ta decyzja bywa zgubna

Przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać.

Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami – podkreśla „Rzeczpospolita”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: małżeństwo
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