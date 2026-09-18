Robi to rekordowo wiele małżeństw. Ten krok bywa jednak pułapką

Rekordowa liczba umów majątkowych wśród polskich małżeństw
Polacy zawarli blisko 70 tys. małżeńskich umów majątkowych w ubiegłym roku, to o 35 proc. więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa – informuje „Rzeczpospolita”.
Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana – podkreśla dr Piotr Marquardt, notariusz z Katowic, w rozmowie z dziennikiem.
Ta decyzja bywa zgubna
Przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać.
Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami – podkreśla „Rzeczpospolita”.