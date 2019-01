Jakub R. opowiadał mi, że został zatrudniony w warszawskim ratuszu, by załatwić sprawę nieruchomości przy ul. Srebrnej 16 - zeznał przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji mec. Robert Nowaczyk, pełnomocnik w wielu sprawach reprywatyzacyjnych i jeden z kluczowych dla komisji świadków. Chodzi o nieruchomość należącą do spółki Srebrna, powiązanej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Nowaczyk zeznał, że Jakub R. prosił go o pomoc ws. skupienia roszczeń do nieruchomości przy Srebrnej. "Pomóc, żeby on skupił - nie ja - czyli inaczej, żeby CBA skupiło" - powiedział. Taka propozycja - jak mówił - miała paść w 2016 roku.

Po lewej: Robert Nowaczyk przed komisją weryfikacyjną (fot. Marcin Obara), po prawej: budynek należący do spółki Srebrna przy Srebrnej 16 w Warszawie (fot. Paweł Supernak) /Marcin Obara, Paweł Supernak /PAP

