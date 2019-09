Gościem Porannej rozmowy Roberta Mazurka będzie Robert Kwiatkowski. Polityk Lewicy po kilku latach nieobecności w przestrzeni publicznej zdecydował się kandydować do Sejmu z pierwszego miejsca w Toruniu. Co skłoniło go do zrobienia takiego kroku? Czym ma zamiar przekonać do siebie wyborców?

