W kalendarzu: sobota 26 czerwca, a to oznacza, że RMF FM otwiera dzisiaj wakacje! Jesteśmy w Mikołajkach i liczymy, że do nas dołączycie: naszego żółto-niebieskiego miasteczka szukajcie w Wiosce Żeglarskiej. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji: m.in. koncert akustyczny Antka Smykiewicza, loty żółto-niebieskim balonem oraz rejsy motorówkami i jachtem RMF FM! Jest więc coś dla ducha, jest i dla ciała: zapraszamy na kulinarne przysmaki.

REKLAMA