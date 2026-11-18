RMF24

Lepsze dostosowanie leczenia do potrzeb poszczególnych pacjentów mają gwarantować zmiany, które w sanatoriach wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy zmieniające zasady finansowania i organizacji leczenia wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Zmiany opisano w zarządzeniu prezesa NFZ. Najważniejszą nowością jest w nich odejście od sztywnego, standardowego pakietu zabiegów na rzecz indywidualizacji terapii. Oznacza to, że pacjenci nie będą już otrzymywać standardowego pakietu zabiegów niezależnie od schorzenia, z którym trafili do uzdrowiska. Programy leczenia mają być bardziej dostosowane do wieku, rozpoznania choroby oraz kierunku leczniczego konkretnego uzdrowiska. Zmiana ta ma na celu poprawę skuteczności terapii i lepsze wykorzystanie zasobów sanatoriów.

Większa elastyczność dla sanatoriów

Nowe przepisy przyniosą także większą elastyczność organizacyjną dla realizatorów leczenia uzdrowiskowego. Dotychczas sanatoria miały obowiązek realizowania świadczeń we wszystkich kierunkach leczniczych określonych dla danego uzdrowiska. Od 2027 roku ten wymóg zostanie zniesiony. Placówki będą mogły lepiej dostosować ofertę do swoich możliwości oraz realnego zapotrzebowania ze strony pacjentów.

Dzięki temu sanatoria zyskają większą autonomię w planowaniu i prowadzeniu terapii. Jednak nie oznacza to całkowitej dowolności - nadal obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące świadczeń gwarantowanych, określone przepisami prawa.

Koniec bonusu finansowego

Kolejną istotną zmianą będzie zniesienie tzw. bonusu finansowego, czyli współczynnika korygującego w wysokości 5 proc., który dotychczas był stosowany przy rozliczaniu świadczeń w lecznictwie uzdrowiskowym. Narodowy Fundusz Zdrowia uznał, że mechanizm ten nie spełnił swojej roli – nie przyniósł mierzalnych efektów w zakresie poprawy jakości świadczeń, a jego dalsze utrzymywanie nie znajduje już uzasadnienia.

W wyniku tej decyzji w budżecie NFZ pozostanie około 118 milionów złotych. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech latach nakłady na leczenie uzdrowiskowe wzrosły aż o 53 proc. - z 1,5 miliarda złotych w 2023 roku do 2,3 miliarda złotych w 2026 roku.