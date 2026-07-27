Rewolucja w darmowych badaniach dla kobiet. Tego już nie zrobisz „na NFZ”

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Już od 1 sierpnia 2026 roku w Polsce klasyczną cytologię w programie badań przesiewowych zastąpi test HPV HR. To efekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które właśnie opublikowano. Na badanie nie będzie potrzebne skierowanie, a zapisać się można zarówno przez Internetowe Konto Pacjenta, jak i w wybranych placówkach.

od 1 sierpnia 2026 roku w Polsce klasyczną cytologię w programie badań przesiewowych zastąpi test HPV HR, zdj. Rabizo Anatolii

od 1 sierpnia 2026 roku w Polsce klasyczną cytologię w programie badań przesiewowych zastąpi test HPV HR, zdj. Rabizo Anatolii / Shutterstock

Koniec cytologii w programie przesiewowym

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem prezesa NFZ, zapisy na klasyczną cytologię będą możliwe tylko do końca lipca. Samo badanie będzie rozliczane przez NFZ do końca sierpnia. Jak czytamy w dokumencie: „Rozliczaniu będą podlegać wyłącznie te badania, które zostały rozpoczęte do dnia 31 lipca 2026 r.” Po tym terminie umowy na realizację cytologii wygasną.

Nowy standard – test HPV HR

Od 1 sierpnia badaniem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy będzie test HPV HR. Wykonać go będzie można w poradni ginekologicznej (część placówek już oferuje takie badania), a także w placówkach POZ, gdzie uprawnione do pobierania wymazów będą położne po odpowiednich kursach.

Na badanie nie potrzeba skierowania. Zapisać się można przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub bezpośrednio w placówkach realizujących badania.

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Co dalej po dodatnim wyniku?

W przypadku dodatniego wyniku testu HPV HR, na tym samym pobranym materiale wykonywane będzie kolejne badanie – cytologia na podłożu płynnym (LBC, z ang. Liquid Based Cytology). To badanie pozwala stwierdzić m.in. stan przednowotworowy lub nowotworowy w komórkach szyjki macicy.

Jeśli w wyniku badań zostaną wykryte nieprawidłowe komórki, pacjentka zostanie skierowana na dalszą diagnostykę, czyli badanie kolposkopowe lub kolposkopię z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. To już etap pogłębionej diagnostyki.

Kogo obejmą badania?

Program badań przesiewowych kierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Test HPV HR będzie przeprowadzany co 5 lat – jeśli wynik jest ujemny. W przypadku wyniku dodatniego, a także u kobiet z czynnikami ryzyka, badanie powtarzane będzie po roku. Dla wybranych grup przewidziano także badanie co trzy lata.

Skuteczność testu HPV HR

Test HPV HR jest blisko dwukrotnie skuteczniejszy niż cytologia w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy – wynika z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii, które w maju opublikowało czasopismo „The Lancet Regional Health – Europe”.

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Rak szyjki macicy – statystyki i czynniki ryzyka

Na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie około 1600 kobiet. To dziewiąty najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w naszym kraju. Głównym czynnikiem ryzyka jest przetrwałe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim potencjale onkogennym.

Najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet pozostaje rak piersi. Częściej występuje po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50. roku życia. Na mammografię również można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta i aplikację mojeIKP.