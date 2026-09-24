Rewolucja dla przedsiębiorców. Od 1 listopada firmę założysz tylko przez internet

RMF24

Już od 1 listopada 2026 roku każdy, kto będzie chciał założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, zrobi to wyłącznie przez internet. To efekt nowelizacji przepisów, które na dobre kończą erę papierowych formularzy i stania w kolejkach w urzędach. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można złożyć tylko elektronicznie – przez rządowy portal biznes.gov.pl lub aplikację mObywatel.

Jak to będzie działać?

Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, przygotowano specjalną ścieżkę w aplikacji mObywatel. Usługa, dostępna od kwietnia tego roku, automatycznie pobiera część danych z państwowych rejestrów, co znacząco ułatwia proces rejestracji. Jednak pełen zakres formalności, takich jak zgłoszenie do VAT czy dodatkowych ubezpieczeń w ZUS, nadal obsługuje portal biznes.gov.pl.

Po poprawnym złożeniu wniosku system automatycznie wysyła urzędowe poświadczenie odbioru na adres e-mail przedsiębiorcy.

Co się zmieni dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy oznaczają nie tylko wygodę, ale także nowe obowiązki. W systemie CEIDG pojawi się osobna kategoria na adres e-mail właściciela firmy, a dane adresowe muszą być zgodne z państwowym rejestrem TERYT.

Do autoryzacji wniosków będzie można wykorzystać profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty z e-dowodu. Wszystkie formularze muszą również spełniać standardy dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Co dalej? Kolejne etapy cyfryzacji

To dopiero początek zmian. Od 1 listopada 2028 roku pełna cyfryzacja obejmie także wszelkie zmiany wpisów, zawieszenia i wykreślenia działalności.

Dla spółek cywilnych uruchomione zostanie tzw. „jedno okienko” – system pozwalający na równoczesne przekazanie danych do ZUS, KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Nowością będzie też możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez internet na gotowym wzorcu, podobnie jak w systemie S24 dla spółek handlowych.