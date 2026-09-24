Rewolucja dla przedsiębiorców. Od 1 listopada firmę założysz tylko przez internet

Jak to będzie działać?
Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, przygotowano specjalną ścieżkę w aplikacji mObywatel. Usługa, dostępna od kwietnia tego roku, automatycznie pobiera część danych z państwowych rejestrów, co znacząco ułatwia proces rejestracji. Jednak pełen zakres formalności, takich jak zgłoszenie do VAT czy dodatkowych ubezpieczeń w ZUS, nadal obsługuje portal biznes.gov.pl.
Po poprawnym złożeniu wniosku system automatycznie wysyła urzędowe poświadczenie odbioru na adres e-mail przedsiębiorcy.
Co się zmieni dla przedsiębiorców?
Nowe przepisy oznaczają nie tylko wygodę, ale także nowe obowiązki. W systemie CEIDG pojawi się osobna kategoria na adres e-mail właściciela firmy, a dane adresowe muszą być zgodne z państwowym rejestrem TERYT.
Do autoryzacji wniosków będzie można wykorzystać profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty z e-dowodu. Wszystkie formularze muszą również spełniać standardy dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Co dalej? Kolejne etapy cyfryzacji
To dopiero początek zmian. Od 1 listopada 2028 roku pełna cyfryzacja obejmie także wszelkie zmiany wpisów, zawieszenia i wykreślenia działalności.
Dla spółek cywilnych uruchomione zostanie tzw. „jedno okienko” – system pozwalający na równoczesne przekazanie danych do ZUS, KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Nowością będzie też możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez internet na gotowym wzorcu, podobnie jak w systemie S24 dla spółek handlowych.